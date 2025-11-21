Todos se quedaron con la boca abierta al ver la reacción de Andrea Meza cuando Fátima Bosch ganó Miss Universo

Fátima Bosch ganó Miss Universo 2025 y este nombramiento generó opiniones divididas desde el primer momento, tanto por las personas que tenían otros pronósticos, como por quienes han notado que no todos los miembros del jurado parecían estar de acuerdo con los resultados. Es el caso de Andrea Meza, que se llevó la corona en 2020 y muchos creían que estaría feliz por ver a su paisana triunfar.

Sin embargo, tuvo una extraña reacción que quedó grabada, donde aparece con semblante serio y sin aplaudir, contrario a la gente que estaba a su alrededor festejando. Como era de esperarse, este clip se hizo viral rápidamente y desató diversas teorías respecto a por qué la modelo luce un tanto molesta.

¿Fátima Bosch no debía ganar Miss Universo 2025? La actitud de Andrea Meza que causó polémica

Tras el video donde Andrea Meza pareciera estar en desacuerdo con la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, surgieron distintas versiones respecto a las verdaderas razones detrás de su reacción. Algunas señalan que la presentadora podría estar decepcionada porque no es la representante que apoyaba, mientras que otras sugirieron que fue porque este fue el fin de su legado como última ganadora mexicana.

En contraste, surgió otro debate respecto a esta edición que estuvo repleta de controversias, como el conflicto con Nawat Itsaragrisil. Estas teorías señalaban que Andrea tenía que mantenerse imparcial durante la coronación de la tabasqueña por su labor como jueza.

Lo anterior, porque si hubiera celebrado con efusividad desde el primer momento, se pudo haber puesto en duda su honorabilidad al momento de dar las calificaciones y hasta existía el riesgo de que acusaran a Meza de haber favorecido a Fátima Bosch para que ganara. Por lo que su comportamiento habría sido el más atinado, al menos para los seguidores del certamen que discutieron estas teorías en redes sociales.

Las palabras de Andrea Meza a Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Una vez finalizada la ceremonia, Andrea Meza se encontró personalmente con Fátima Bosch para entrevistarla y compartió este momento en su cuenta de Instagram. Además, fue aquí cuando finalmente reconoció que se sentía muy feliz por su paisana y evidenció el orgullo que le daba saber que México logró llevarse su cuarta corona en Miss Universo.