El exconductor de Venga La Alegría que canta en una de las canciones más famosas de Yuridia

Yuridia es una de las cantantes más exitosas y queridas de los últimos tiempos gracias a su potencia vocal, además es una de las artistas más consentidas de México gracias a que muchos conocen su trayectoria y seguramente se saben al menos una canción. Lo que tal vez nos sabías es que un exconductor de Venga La Alegría tiene una canción muy conocida con la exacadémica y estamos hablando de Pato Borghetti, quien canta a dueto con Yuridia el tema "Eclipse total del amor".

Dicha canción es un cover de la canción "Total Eclipse Of The Heart" de Bonnie Tyler; sin embargo, fue todo un éxito en la versión en español, que quizá has escuchado con Pato y Yuridia.

La trayectoria de Pato Borghetti como cantante

Patricio Borghetti es originario de Buenos Aires, Argentina; sin embargo, logró llevar su carrera a la cima en México, lo cual no fue nada fácil, pero demostró que se pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, pues empezó su carrera como actor a la vez que incursionó en la música con canciones como: "Quise olvidarte" y "No terminó".

Borghetti estuvo casi una década como conductor de Venga La Alegría, entró un 9 de enero del 2017 y se despidió hace apenas unos meses del programa, donde hizo amigos y vivió momentos inolvidables, como ser el Juez del Sin Palabras y de la sección "Chef al instante".

¿A qué se dedica actualmente Pato Borghetti?

Después de anunciar su salida de Venga La Alegría, el actor informó que se daría un tiempo para estar en familia y sorprendió a todos, pues a pesar de llevar ya muchos años con su pareja Odalys Ramírez con quien tiene dos hijos, decidieron unir sus vidas en matrimonio a principios de este 2026 en una íntima ceremonia en la playa acompañados de sus familiares más cercanos.