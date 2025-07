“Que haya fallecido no la disculpa”. ¿Karla Panini amenaza con revelar secretos de Karla Luna?

A más de 10 años del escándalo que la convirtió en una de las figuras públicas más “canceladas” en México, Karla Panini sigue siendo tendencia en redes sociales con cierta frecuencia. Desde hace unos días, están circulando fuertes declaraciones que la comediante habría dado, en donde amenaza con exponer información personal de Karla Luna.

Ante esto, Panini publicó una serie de historias en Instagram donde aborda el tema y le manda un mensaje al público que la critica.

“Tuvo errores y tuvo pasado”. Las declaraciones de Karla Panini sobre Karla Luna que se hicieron virales

En redes sociales está circulando un video donde Karla Panini amenaza con “revelar la verdad” sobre Karla Luna, con el fin de defender a sus hijos. En el clip no se menciona directamente la razón por la que se está defendiendo, pero sí hay declaraciones bastante fuertes sobre su excompañera de “Las Lavanderas”.

“El hecho de que Karla Luna haya fallecido no la exonera ni la disculpa de ser una persona que tuvo errores y que tuvo pasado. Ese pasado no me involucra a mí”, dijo la comediante en ese video. Luego reitera que su excompañera no es “intocable” por haber muerto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Panini aclaró para sus seguidores que este video es viejo, que son declaraciones que dio hace “año y medio”.

“Son chismes viejos”, dice Karla Panini

Karla Panini aseguró que le han estado preguntando mucho por este video, el cual tuvo que hacer “para aclarar una situación complicada”. Dice que estas fuertes declaraciones tuvieron “una razón de ser”.

La comediante dejó claro para sus seguidores que “ya no tiene caso” hablar sobre todo lo que ya pasó, y lo reiteró en varias ocasiones. “Cuando yo realmente salga a decir algo, es porque es algo que realmente está afectando a mis hijos, porque a mí ya no me afecta nada, ya cualquier declaración que alguien haga ya me hace lo que el viento a Juárez”, dijo.

Panini también aseguró que ella hizo una promesa con Dios de no regresar al pasado, y que ya no cree en salir a declarar cosas en su defensa porque la gente ya se compró la verdad que les vendieron. “Regresar al pasado no es una opción”, aseguró.