El hijo de este famoso cantante era adicto a las drogas, pero ahora vende aguacates

A pesar de su éxito como cantante, actor y autor, Yahir ha pasado por experiencias sumamente dolorosas, como el tener que ver a su hijo sumido en las adicciones . Afortunadamente, todo parece indicar que luego de varios años lidiando contra el consumo de drogas, Tristán ya está rehaciendo su vida y para generar ingresos puso un negocio de aguacates.

Quién es Tristán, el hijo de Yahir que tuvo fuertes adicciones

Tristán Yahir Othón Fierro es el primogénito de Yahir y una de las personas que lo acompañó en su ascenso a la fama. Esto ya que cuando participó en la primera temporada de "La Academia", ya era papá y constantemente le dedicaba sus victorias al menor.

Tristán es el hijo mayor de Yahir|Instagram. @yahirmusic

Actualmente, Tristán tiene 27 años y vive en Hermosillo, donde se dedica a su emprendimiento de aguacates. Además, heredó la pasión por la música, solo que en la parte de producción, por lo que acondicionó su propio estudio para mezclar melodías.

Así era la relación de Yahir y Tristán antes de su distanciamiento

Tras quedar quedarse con el 5to lugar del reality de Azteca UNO, el intérprete de "Alucinado" se decidió a buscar oportunidades profesionales, procurando en todo momento cuidar su rol como padre. De acuerdo con lo que él mismo ha compartido, Tristán siempre vivió con él y solían llevar una relación entrañable.

Yahir era muy cercano a Tristán, hasta que se distanciaron por sus problemas de adicciones|Instagram. @yahirmusic

Sin embargo, poco a poco se fueron distanciando cuando el joven comenzó con problemas de adicciones. Ante esta situación, Yahir y su expareja tomaron la decisión de internarlo en una clínica de rehabilitación , tratamiento al que se sometió en varias ocasiones.

¿Cuántos hijos tiene Yahir?

Además de Tristán, Yahir tiene otro hijo llamado Ian. El pequeño de nueve años es fruto de su relación con Cristiana Lliteras, su pareja actual y quien fue su mejor amiga por mucho tiempo hasta que se atrevieron a darse una oportunidad en el amor.

Yahir tiene dos hijos: Tristán e Ian|Instagram. @yahirmusic

¿Qué dijo Yahir del nuevo negocio de Tristán?

Al respecto, Yahir mostró lo feliz que se siente de ver cómo Tristán está saliendo adelante, en especial ahora que ya dejaron atrás sus conflictos y retomaron la comunicación. Únicamente aclaró que la información se tergiversó, porque su hijo no está en situación vulnerable, sino que este emprendimiento está muy bien planificado.

"Salió la nota de que vendía aguacates en la calle y no, que tampoco es malo. Compran aguacates en un estado de la república y luego lo llevan a Hermosillo, lo distribuyen ahí. Está trabajando en eso, haciendo sus rolas", explicó el artista a "Venga la Alegría".