Mauricio Ochmann rompe el silencio y habla del estado de salud de Aislinn Derbez

La mirada de los medios de comunicación dedicados al espectáculo y de los internautas no deja de apuntar hacia la vida de Aislinn Derbez. La actriz y modelo mexicana se sometió recientemente a una cirugía , luego de afrontar la muerte de su madre, la actriz de doblaje Gabriela Michel.

La preocupación que ha generado en sus seguidores ha ido in crescendo por lo que cada vez que aparece la oportunidad se consulta sobre su presente. Así es como en esta oportunidad se llegó hasta su ex pareja, el actor Mauricio Ochmann, que decidió romper el silencio.

¿Qué le pasó a Aislinn Derbez?

La hija del actor Eugenio Derbez volvió a ser portada de muchos medios a fines de noviembre cuando se produjo la muerte de su madre Gabriela Michel. Su análisis de la relación que mantenía con la actriz de doblaje sorprendieron a sus seguidores pero su estado de salud fue lo que despertó intriga.

Esto se debe a que Aislinn Derbez confirmó que fue hospitalizada para someterse a una intervención quirúrgica que venía postergando desde hacía tiempo. Por lo tanto, su fandom ha insistió en saber cómo está.

¿Qué dijo Mauricio Ochmann de Aislinn Derbez?

En las últimas horas, muchos medios de comunicación tuvieron la posibilidad de tomar contacto con el actor Mauricio Ochmann, ex pareja de Aislinn Derbez. Los reporteros le consultaron si estaba en contacto con la actriz y si sabía cuál era su estado de salud.

“Tenemos una cercanía muy bonita y está bien”, remarcó en primer lugar Mauricio Ochmann. El famoso precisó que Aislinn Derbez “estaba viviendo su proceso, pero está todo muy bien, muy sana y muy contenta”. Finalmente, el actor deslizó que ella ya está con su hija y que todo está “muy bien”.