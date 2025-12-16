El ‘Team Cacaraqueo’ critica que Alfredo Adame pusiera al Tío Pepe a lavar su plato: “Se sintió incómodo”

A solamente unos días de que termine el reality show, las polémicas no se detienen y en esta ocasión, el desayuno sorpresa en honor del Tío Pepe derivó en críticas por la petición de Alfredo Adame al Mayoral de La Granja VIP para que lavara su propio plato y quienes se mostraron muy desconcertados por este hecho fueron los miembros del 'Team Cacaraqueo'.

Luego de terminar el trabajo en las estaciones con los animales, 'El Patrón' Alberto del Río, Kim Shantal, César Doroteo y La Bea decidieron descansar un momento en la habitación principal de La Granja VIP, en la cual salió a relucir la acción del 'Golden Boy' durante el desayuno.

Los granjeros coincidieron en que sintieron mucha vergüenza por la petición del último Capataz del reality show y cuestionaron los motivos que lo orillaron a pedirle al Tío Pepe que lavara su plato, a lo que Teo afirmó que lo hizo "por chistoso", señalamiento que provocó que Kim dijera que "eso no da risa" y apuntó que incluso el Mayoral "estaba incómodo".

'El Patrón' aprovechó el comentario de Shantal para decir que "eso hubiera hecho con su gente la semana pasada", ya que ellos llevan nueve semanas lavando sus trastes y coincidió en que "se sintió incómodo".

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos a los dos granjeros elegidos por el público para disputar el primer Duelo de la semana, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a 'El Patrón' Alberto del Río y Eleazar Gómez; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

