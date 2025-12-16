|¿Cuál es la relación entre el Dr. Miguel Padilla y Karina de las Pérdidas?

Recientemente han dado mucho de qué hablar Karina Torre de las pérdidas y el Dr. Miguel Padilla debido a la supuesta relación que existe entre la pareja. De acuerdo a lo que se ha señalado en redes, todo ocurrió durante un show en Querétaro, en noviembre de 2025, cuando Padilla apareció en el escenario y sorprendió al público con un beso, gesto que nadie esperaba y que ha generado miles de reacciones.

¿Quién es el Dr. Miguel Padilla y por qué llamó la atención?

Antes de continuar hay que recordar que Miguel Padilla es ampliamente conocido en plataformas digitales, gracias a su contenido relacionado con la medicina y la divulgación activa de la salud. Es gracias a su papel como influencer que sorprendió a sus seguidores al aparecer en el espectáculo de “Las Pérdidas” y más tras el beso dado entre él y Karina. Posteriormente, Miguel confesó públicamente que Karina Torres era su “crush”, declaración que reforzó la idea de que existía un interés romántico real y no solo un momento espontáneo.

¿Qué ha dicho la influencer de las Pérdidas?

Mientras Padilla se ha mostrado abierto a hablar sobre el tema, Karina ha optado por mantener esta situación en silencio, pues hasta el momento no ha confirmado ni desmentido que exista una relación formal entre ella y el creador de contenido.

Un fenómeno impulsado por los fans

Este episodio ha generado una amplia conversación entre la comunidad digital, quienes no han parado de “shippear” a la posible pareja, pues incluso se ha mencionado que Padilla mencionó en entrevistas y transmisiones que habían planeado una cena, aunque esta no se concretó por compromisos de Karina, dejando abierta la posibilidad de futuros encuentros.

¿Romance confirmado o solo una historia en construcción?

A pesar de lo que se ha podido ver en redes, lo cierto de la relación entre el Dr. Miguel Padilla y Karina Torres se mantiene en un terreno ambiguo, pues, aunque existe interés de un lado, por el otro se ha optado por el silencio. No obstante, sus seguidores no pierden la esperanza y mantienen la llama viva de verlos pronto en un nuevo capítulo de su vida, ya sea juntos o separados.