El mensaje de Silvana Prince a Vadhir Derbez que cobra relevancia tras la investigación de la FGJ

El proceso legal que enfrenta Vadhir Derbez mantiene la atención del mundo del espectáculo en México. Ante el hermetismo que el actor, su padre Eugenio Derbez y el resto de la dinastía mantienen en sus plataformas digitales, los seguidores han puesto la lupa sobre el perfil de su madre, la modelo Silvana Prince.

Aunque la también artista mantiene un perfil discreto y publica poco en sus redes sociales, su último post estuvo dedicado a su hijo y ha cobrado relevancia, además de acumular miles de interacciones en medio de las investigaciones de las autoridades.

¿Qué dice la última publicación de Silvana Prince, madre de Vadhir Derbez?

La publición que resurgió en la conversación digital corresponde al pasado 10 de mayo, Día de las Madres, cuando Silvana compartió unas fotos presumiendo el regalo que le envió el famoso.

En las imágenes se ve un arreglo de flores, un globo y una fotografía de los dos disfrutando a bordo de un yate. Al pie de la publicación se lee: “Gracias mi niño, me encantó”.

Lo que más ha llamado la atención de los internautas es la fecha en la que se compartió el mensaje, ya que fue publicado solo una semana después de que Vadhir Derbez apareciera en televisión para defender su inocencia.

El famoso aseguró que su equipo legal contaba con pruebas para denunciar la falsedad de los señalamientos en su contra, además de haber denunciado presunto intento de extorsión. Desde entonces, Silvana ha mantenido silencio al público.

FGJ confirma investigación en contra de Vadhir Derbez

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que mantiene abierta una carpeta de investigación en contra de Vadhir Derbez por el presunto delito de violación, derivada de una denuncia presentada en abril de 2026 por una modelo estadounidense de 19 años.

Vadhir Derbez nueva película

Las autoridades capitalinas informaron que obtuvieron una orden de aprehensión luego de reunir datos de prueba, aunque este mandamiento quedó sin efecto luego de que la defensa de Derbez promoviera un juicio de amparo.