Famoso cantante de guaracha se quita la vida en su estudio de grabación; esto se sabe

La música argentina se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Marcos Camino, acordeonista y fundador de la agrupación Los Palmeras, a los 76 años. De acuerdo con información oficial el artista fue encontrado sin vida este martes 10 de noviembre en un inmueble de Santa Fe que funcionaba como estudio de grabación.

A través de redes sociales el grupo confirmó el deceso de Camino y lanzó un mensaje reconociendo su trayectoria y el dolor que atraviesa. Asimismo, pidió prudencia y responsabilidad en la difusión de la información.

“Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”escribió la agrupación en Instagram.

¿De qué murió el artista Marcos Camino?

De acuerdo con la Policía de Santa Fe, los hechos del deceso estarían relacionados con un presunto suicidio. Aparentemente un familiar habría alertado a las autoridades de ver ingresar a Camino al predio pero ya no registró su salida, tras esta alerta elementos acudieron al lugar y constataron la muerte del músico.

Ante estos hechos las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para establecer las circunstancias. Hasta ahora, no existe información oficial que permita determinar qué lo llevó a tomar esa decisión.

¿Quién era Marcos Camino, fundador de Los Palmeras?

Marcos Camino fue una figura clave de la cumbia santafesina. Junto con Rubén “Cacho” Deicas y otros músicos, construyó la identidad de Los Palmeras, agrupación nacida en Santa Fe en 1972 y convertida en referente de la música tropical argentina. Su acordeón acompañó durante más de cinco décadas canciones populares como “El bombón asesino”, “Olvídala” y “Soy sabalero”.

En 2019 la banda logró llegar a distintos titulares cuando actuó en la final de la Copa Sudamericana entre Colón e Independiente del Valle. En febrero de 2026, Camino anunció que dejaría los escenarios por edad y salud, aunque seguiría vinculado al proyecto.

Tras conocerse su muerte, Los Palmeras compartieron una despedida en la que destacaron su legado y pidieron responsabilidad al difundir información.