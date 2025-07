El papá de Ana Bárbara la llama “malagradecida” y asegura que sí lo mandó a golpear

En entrevista para Ventaneando, don Antero Ugalde, papá de Ana Bárbara, reafirmó el fuerte distanciamiento que existe en su familia e incluso llamó “malagradecida” a su hija.

Tras celebrar sus 83 años de edad en su rancho del municipio de San Ciro de Acosta, en San Luis Potosí, Ugalde aseguró una vez más que la cantante mandó a su propio hermano a golpearlo.

Antero Ugalde, papá de Ana Bárbara, asegura que la cantante lo mandó a golpear [VIDEO] El papá de Ana Bárbara confiesa que le pidió un préstamo a su hija, pero ella se lo negó y refrenda que lo mandó a golpear.

“No hay cosa cosa más grave que ser malagradecido”, dice Antero Ugalde, papá de Ana Bárbara

Luego de varios meses de acusar a Ana Bárbara de haberlo mandado golpear, don Antero Ugalde asegura que fue su propio hijo, Francisco Ugalde, quien le confirmó su versión de los hechos, y también dijo tener pruebas de que Ana Bárbara quiso hacerle daño.

“Qué pena que a Ana Bárbara no se le conceda ver que Pancho me partiera la m…”, dijo el padre de la intérprete ante las cámaras de Ventaneando. Ugalde reiteró que el intento de agresión habría sucedido a partir de un préstamo que él le pidió a su hija, de 3,000 pesos mensuales.

Don Antero dijo que la cantante también se ha distanciado de su madre, María de Lourdes Motta. “A mí no quiero ni que me mencione, que ni existo. Conmigo como quiera lo paso, pero con la mamá no se lo paso”, declaró.

El padre de Ana Bárbara atribuye parte del problema del distanciamiento a la pareja actual de la cantante, Ángel Muñoz. Dijo que no lo conoce ni quiere hacerlo, porque “es un patán”. Don Antero recordó que, con sus anteriores parejas, “todas se las pasé” y que la apoyó a pesar de los problemas.

“No hay cosa más grave en este mundo que ser malagradecido, es una cochinada. ¿No se acordará cuando le abrí el camino? Se debería acordar”, dijo Ugalde.

Te puede interesar: Ana Bárbara salvó a esta persona; ¿cuál es la historia detrás de este fanático?