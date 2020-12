Paula Levy, hija de Mariana Levy, aclaró la polémica que tuvo con su familia materna.

Hace unos días, Paula Levy, hija de la fallecida actriz Mariana Levy y nieta de la conductora Talina Fernández, causó preocupación al realizar un video en vivo en su perfil de Instagram, donde aseguraba que no tenía dónde vivir e incluso pidió ayuda a Ana Bárbara, quien fue pareja de su papá, para que la llevara a vivir con ella.

Sin embargo, ahora la joven aseguró que sus palabras fueron mal interpretadas y aclaró la polémica que desató sobre su estado actual y su relación con su abuelita y familia.

“Siento que los medios tienden mucho a agarrar las cosas y sacarlas de contexto para poder crear una nota que venda, en ese live estuve cotorreando una hora y haciendo bromas y así. Lo de mi abuela era una broma totalmente, pero se sacó de contexto y lo de Ana Bárbara también”, afirmó la joven.

En ese mismo sentido, Paula Levy reiteró que no pedía que Ana Bárbara, quien fue esposa de su papá, José María Fernández El Pirru, fuera en su auxilio a pesar de que pidió a sus fans que le fueran a comentar en sus redes sociales que la dejara vivir con ella.

“Yo no le estoy pidiendo a Ana Bárbara que me rescate y ni me reciba, ni mucho menos, entonces que no se lo tomen así”, afirmó.

También, aclaró que su relación con su abuela Talina Fernández está en muy buenos términos, ya que solo siente agradecimiento con ella.

A mi abuela, lo que siento es gratitud por haberme recibido en su casa y la amo muchísimo

Paula Levy confirmó que sabe que cuenta con el apoyo de sus familiares en caso de que necesite ayuda en algo, pero lo que ocurrió en el video no fue el caso.

“Yo sé que, si necesito ayuda y en lo que necesite ayuda, pues obviamente no de manera pública y sin salir a los medios a decir ayúdenme, cuento con muchísimas personas que están al pendiente y me brindan su ayuda si lo necesito, entonces estoy tranquila”, dijo.

Puntualizó que a sus 18 años ya siente la necesidad de marcar su propio camino alejada de su abuela Talina Fernández.

“Sí, es poner un espacio, pero al final es mi abuela y pase lo que pase no deja de serlo y no la voy a dejar de querer o procurarla. Tengo 18 años y estoy en este proceso de iniciar mi camino y mi búsqueda de mi verdad, pero pues obviamente no hay un entendimiento tan claro como cuando era chiquita y a veces discrepamos”, destacó Paula Levy.

