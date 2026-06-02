Padre de Paola Márquez comparte el DOLOROSO MENSAJE que recibió de su hija antes de su muerte: “Ya no quiero estar en esta vida”

La repentina muerte de la creadora de contenido, Paola Márquez, ha provocado una ola de tristeza y preocupación entre internautas, ya que, recientemente, el padre de la influencer potosina compartió un desgarrador mensaje.

Márquez quien era conocida como por sus videos de estilo de vida, humor y reflexiones fue encontrada sin vida el pasado 30 de mayo en su domicilio en San Luis Potosí, actualmente las autoridades se encuentran trabajando para determinar las causas de su deceso, mientras tanto la comunidad digital ha dejado mensajes de apoyo y cariño en las redes de la influencer.

¿Cuál fue el mensaje que reveló el papá de Paola Márquez?

Durante el funeral de Paola, Hércules Márquez, papá de la influencer, rompió el silencio y compartió uno de los momentos más difíciles que ha atravesado. Entre lágrimas reveló que su hija ya no quería seguir viviendo, incluso, hubo un momento en que pidió permiso para irse, asimismo, señaló que estas plabras se las dijo después de haber entrado en el mundo de las redes sociales.

Después de dos, tres años que estaba en ese mundo, me dice: ‘Papá yo ya no quiero estar en esta vida, yo me quiero ir’, ¿a dónde te quieres ir Paola?, ‘yo ya no quiero estar en esta vida, denme permiso de irme”, expresó el papá de Márquez.

Tras sus palabras, se ha abierto el debate sobre el cuidado de la salud mental y la lucha emocional que atraviesan algunas personas, incluso si son famosas. Recientemente, la familia de Paola reveló que lejos de los reflectores su hija luchaba constantemente contra la depresión. Ante este caso, el sr Hérculos ha alzado la voz pidiendo prestar atención a las señales de tristeza y vulnerabilidad emocional en familiares y amigos.

¿Por qué su muerte ha causado tanta conmoción?

La noticia impactó debido a la enorme comunidad que había construido en internet con más de un millón de seguidores y porque muchos seguidores comenzaron a revisar sus últimas publicaciones en busca de señales sobre su estado emocional. Algunos mensajes y videos compartidos días antes de su fallecimiento fueron interpretados como problemas personales que atravesaba. Hasta el momento la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación y no ha confirmado oficialmente la causa de muerte.