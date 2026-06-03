Ramahá cobra venganza y sabotea a Carmen y Luis en la preparación de sus helados

Ramahá había anticipado que se vengaría de aquellos compañeros que habían estado hablando de él en MasterChef 24/7 y como lo prometido es deuda, el cocinero llevó a cabo su represalia en la gala de esta noche, pues saboteó a un par de participantes. ¿Qué fue lo que sucedió?

"Tan predecible como siempre": Carmen responde al sabotaje de Ramahá

Al inicio de la gala de beneficio o castigo, los paladares más exigentes de México les compartieron a los 20 participantes los pormenores del reto de esta noche, en los cuales el primer grupo tendría la encomienda de preparar helado con sabores de su elección y al menos dos toppings. Cabe apuntar que los Chefs hicieron énfasis en que el ganador del reto se convertiría automáticamente en uno de los capitanes que liderarán la batalla por equipos del día de mañana.

Antes de comenzar con el reto, Ramahá fue llamado por los Chefs para ejercer el sabotaje que había ganado en el reto express de esta mañana y es que tuvo que elegir a dos compañeros para asignarles unos guantes de cocina con los cuales tendrían que preparar su propuesta de helado durante todo el reto.

Ramahá no tardó mucho tiempo en definir que Carmen y Luis serían los cocineros afectados, a lo que la cocinera apuntó que ya lo veía venir debido a que fue "tan predecible como siempre".

¿Cuáles serán las consecuencias del sabotaje de Ramahá?

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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