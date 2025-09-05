¿Emiliano Aguilar tiene trastorno de bipolaridad? Así lo ASEGURÓ Pepe Aguilar

En medio de la controversia causada por el conflicto que existe entre Emiliano Aguilar y su padre, Pepe Aguilar, resurgieron en redes sociales unas declaraciones donde el cantante de regional mexicano asegura que su hijo tiene una enfermedad mental.

Estas declaraciones se dieron inmediatamente después de un proceso legal que Emiliano Aguilar enfrentó en Estados Unidos, por intentar cruzar la frontera con cuatro personas chinas escondidas en la cajuela de su auto.

El día que Pepe Aguilar aseguró que Emiliano Aguilar tiene trastorno de bipolaridad

El primogénito de Pepe Aguilar recién había obtenido su libertad condicional, cuando en un programa de televisión en Estados Unidos el cantante de regional mexicano habló sobre su salud mental.

“Tiene una bipolaridad que no sabíamos que tenía, lo hace tener cambios de ‘mood’”, aseguró Pepe Aguilar. Sin embargo, el intérprete aclaró inmediatamente después que no había una relación directa entre esta condición de salud mental y cometer un crimen.

“Habría que caminar en sus zapatos para ver qué tanto a él sí le afectan esos cambios de ‘mood’”, dijo el cantante en referencia a su primer hijo, que tuvo en su matrimonio con la cantante Carmen Treviño. Sin embargo, aclaró que “no tiene una situación de paranoia esquizofrénica, ni locura, ni nada de esas cosas, bendito Dios”.

Según Pepe Aguilar, aquella vez el juez que llevaba el caso de Emiliano Aguilar hizo alusión al soporte familiar que el joven, de entonces 25 años, tenía.

El trastorno bipolar es una enfermedad mental que produce cambios extremos en el estado de ánimo, explica la Clínica Mayo. Los síntomas se pueden presentar de manera crónica (es decir, persistente o que ocurre constantemente) o episódica (pasa ocasionalmente y en intervalos regulares), según el Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos.