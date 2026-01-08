Horóscopo del jueves 8 de enero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente
Mhoni Vidente compartió cuál es la energía cósmica disponible que pueden aprovechar las personas de los distintos signos del zodiaco. Estas son sus predicciones del jueves 8 de enero en temas de salud, dinero y amor.
Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.
Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 8 de enero de 2026.
Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 8 de enero de 2026
Hoy, jueves 8 de enero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:
- Aries: este jueves te invita a actuar con mayor cautela y a observar antes de tomar decisiones importantes. La luna menguante favorece soltar impulsos reactivos.
- Tauro: la energía del día te impulsa al enfoque. Es un buen momento para desprenderte de compromisos que ya no aportan satisfación ni tranquilidad.
- Géminis: este jueves favorece el orden mental y la revisión de ideas. La luna menguante te ayuda a dejar atrás distracciones para priorizar lo verdaderamente importante.
- Cáncer: la jornada te invita a cuidar las emociones para cerrar procesos sensibles. Soltar expectativas pasadas te permitirá sentir mayor liviandad en tu día a día.
- Leo: este jueves te impulsa a la revisión de metas personales y el uso de tu energía. La luna menguante favorece el ajuste de planes para liberar exigencias innecesarias.
- Virgo: la energía del día te invita a simplificar rutinas y depurar pendientes. Es un buen momento para cerrar asuntos y ganar claridad.
- Libra: este jueves favorece la introspección. La luna menguante te acompaña en decisiones orientadas a soltar tensiones en vínculos cercanos.
- Escorpio: la jornada te impulsa a la revisión de proyectos colectivos y relaciones sociales. Desprenderte de alianzas poco claras te dará mayor enfoque y éxito.
- Sagitario: este jueves te invita a reflexionar sobre las responsabilidades y objetivos personales y grupales. La luna menguante favorece soltar cargas profesionales que ya no se alinean con tu rumbo.
- Capricornio: la energía del día favorece la evaluación de creencias y planes a largo plazo. Es un buen momento para cerrar ideas y asuntos que ya cumplieron su función.
- Acuario: este jueves impulsa ciertos procesos de limpieza emocional y desapego. La luna menguante te acompaña en decisiones profundas orientadas a tu bienestar.
- Piscis: la jornada pone el foco en vínculos y acuerdos. Soltar dinámicas confusas te permitirá consolidar relaciones más claras y sinceras.
¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?
Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:
- Aries: 21 de marzo - 19 de abril
- Tauro: 20 de abril - 21 de mayo
- Géminis: 21 de mayo - 20 de junio
- Cáncer: 21 de junio - 22 de julio
- Leo: 23 de julio - 22 de agosto
- Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre
- Libra: 23 de septiembre - 22 de octubre
- Escorpio: 23 de octubre - 21 de noviembre
- Sagitario: 22 de noviembre - 21 de diciembre
- Capricornio: 22 de diciembre - 19 de enero
- Acuario: 20 de enero - 18 de febrero
- Piscis: 19 de febrero - 20 de marzo