Horóscopo del jueves 8 de enero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 8 de enero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 8 de enero de 2026

Hoy, jueves 8 de enero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : este jueves te invita a actuar con mayor cautela y a observar antes de tomar decisiones importantes. La luna menguante favorece soltar impulsos reactivos.

: este jueves te invita a actuar con mayor cautela y a observar antes de tomar decisiones importantes. La luna menguante favorece soltar impulsos reactivos. Tauro : la energía del día te impulsa al enfoque. Es un buen momento para desprenderte de compromisos que ya no aportan satisfación ni tranquilidad.

: la energía del día te impulsa al enfoque. Es un buen momento para desprenderte de compromisos que ya no aportan satisfación ni tranquilidad. Géminis : este jueves favorece el orden mental y la revisión de ideas. La luna menguante te ayuda a dejar atrás distracciones para priorizar lo verdaderamente importante.

: este jueves favorece el orden mental y la revisión de ideas. La luna menguante te ayuda a dejar atrás distracciones para priorizar lo verdaderamente importante. Cáncer : la jornada te invita a cuidar las emociones para cerrar procesos sensibles. Soltar expectativas pasadas te permitirá sentir mayor liviandad en tu día a día.

: la jornada te invita a cuidar las emociones para cerrar procesos sensibles. Soltar expectativas pasadas te permitirá sentir mayor liviandad en tu día a día. Leo : este jueves te impulsa a la revisión de metas personales y el uso de tu energía. La luna menguante favorece el ajuste de planes para liberar exigencias innecesarias.

: este jueves te impulsa a la revisión de metas personales y el uso de tu energía. La luna menguante favorece el ajuste de planes para liberar exigencias innecesarias. Virgo : la energía del día te invita a simplificar rutinas y depurar pendientes. Es un buen momento para cerrar asuntos y ganar claridad.

: la energía del día te invita a simplificar rutinas y depurar pendientes. Es un buen momento para cerrar asuntos y ganar claridad. Libra : este jueves favorece la introspección. La luna menguante te acompaña en decisiones orientadas a soltar tensiones en vínculos cercanos.

: este jueves favorece la introspección. La luna menguante te acompaña en decisiones orientadas a soltar tensiones en vínculos cercanos. Escorpio : la jornada te impulsa a la revisión de proyectos colectivos y relaciones sociales. Desprenderte de alianzas poco claras te dará mayor enfoque y éxito.

: la jornada te impulsa a la revisión de proyectos colectivos y relaciones sociales. Desprenderte de alianzas poco claras te dará mayor enfoque y éxito. Sagitario : este jueves te invita a reflexionar sobre las responsabilidades y objetivos personales y grupales. La luna menguante favorece soltar cargas profesionales que ya no se alinean con tu rumbo.

: este jueves te invita a reflexionar sobre las responsabilidades y objetivos personales y grupales. La luna menguante favorece soltar cargas profesionales que ya no se alinean con tu rumbo. Capricornio : la energía del día favorece la evaluación de creencias y planes a largo plazo. Es un buen momento para cerrar ideas y asuntos que ya cumplieron su función.

: la energía del día favorece la evaluación de creencias y planes a largo plazo. Es un buen momento para cerrar ideas y asuntos que ya cumplieron su función. Acuario : este jueves impulsa ciertos procesos de limpieza emocional y desapego. La luna menguante te acompaña en decisiones profundas orientadas a tu bienestar.

: este jueves impulsa ciertos procesos de limpieza emocional y desapego. La luna menguante te acompaña en decisiones profundas orientadas a tu bienestar. Piscis: la jornada pone el foco en vínculos y acuerdos. Soltar dinámicas confusas te permitirá consolidar relaciones más claras y sinceras.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: