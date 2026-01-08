5 cortes de cabello de niño para el regreso a clases en 2026

El 2026 llegó con una fuerte apuesta por cortes de cabello para niños que combinan comodidad, estilo y versatilidad. Las nuevas tendencias buscan looks modernos que se adapten a la rutina escolar, actividades deportivas y eventos familiares.

Los estilistas coinciden en que los cortes infantiles de este año están marcados por acabados naturales y un mantenimiento sencillo. La prioridad será que el cabello se vea prolijo durante la jornada escolar, pero que también permita libertad de movimiento y crecimiento homogéneo entre visitas a la peluquería.

Los 5 cortes de cabello de niño ideales para el regreso a clases en 2026

Estos cortes se perfilan como las mejores opciones para el regreso a clases de los niños en 2026 con un look actual, funcional y adaptado a su ritmo diario.

Corte corto texturizado tipo messy

Pensado para niños que prefieren un look relajado. Este corte mantiene el cabello corto pero con textura en la parte superior, logrando un efecto ligeramente despeinado. Es fácil de mantener, no requiere peinado diario y resulta perfecto para quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo.

Low taper fade natural

Será uno de los cortes más solicitados para el regreso a clases. Se caracteriza por un degradado suave en los laterales y la nuca, manteniendo el volumen natural en la parte superior. A diferencia de fades más marcados, este estilo apuesta por una transición discreta, ideal para niños que buscan un look limpio sin verse demasiado formales. Es fácil de peinar y se adapta a casi cualquier tipo de cabello.

Corte shag moderno

El shag vuelve renovado en su versión infantil. Este corte se distingue por capas ligeras, movimiento natural y un aire desenfadado que resulta muy cómodo para el día a día. Es una excelente opción para niños con cabello ondulado o lacio, ya que resalta la textura sin necesidad de productos ni peinados elaborados. Además, crece de manera uniforme, lo que lo hace muy práctico.

Corte clásico con raya lateral

Este estilo atemporal se renueva en 2026 con un acabado más natural. Mantiene los laterales prolijos y una raya lateral suave que aporta orden sin rigidez. Es un corte ideal para el entorno escolar, ya que luce formal pero moderno, y permite variar el peinado según la ocasión.

Crop texturizado

El crop texturizado será una de las opciones favoritas entre los cortes cortos. Presenta la parte superior ligeramente más larga con textura marcada y laterales prolijos. Es ideal para niños activos, ya que requiere poco mantenimiento y conserva su forma durante más tiempo. Funciona muy bien tanto en cabello lacio como ligeramente ondulado.