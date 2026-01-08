5 cortes de cabello de niño para el regreso a clases en 2026
El regreso a clases está cada vez más cerca. Estos son 5 cortes de cabello para ofrecer comodidad y renovación de look para los más pequeños.
El 2026 llegó con una fuerte apuesta por cortes de cabello para niños que combinan comodidad, estilo y versatilidad. Las nuevas tendencias buscan looks modernos que se adapten a la rutina escolar, actividades deportivas y eventos familiares.
Los estilistas coinciden en que los cortes infantiles de este año están marcados por acabados naturales y un mantenimiento sencillo. La prioridad será que el cabello se vea prolijo durante la jornada escolar, pero que también permita libertad de movimiento y crecimiento homogéneo entre visitas a la peluquería.
Los 5 cortes de cabello de niño ideales para el regreso a clases en 2026
Estos cortes se perfilan como las mejores opciones para el regreso a clases de los niños en 2026 con un look actual, funcional y adaptado a su ritmo diario.
Corte corto texturizado tipo messy
Pensado para niños que prefieren un look relajado. Este corte mantiene el cabello corto pero con textura en la parte superior, logrando un efecto ligeramente despeinado. Es fácil de mantener, no requiere peinado diario y resulta perfecto para quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo.
@anderbarb3rs Corte de PeLo DeSordenAdo 🤩🤩… comentame si te fusto 💫🫣! #barberia #viral #fyppppppppppppppppppppppp #kids ♬ Tocarte Toa - Instrumental - Big Yamo
Low taper fade natural
Será uno de los cortes más solicitados para el regreso a clases. Se caracteriza por un degradado suave en los laterales y la nuca, manteniendo el volumen natural en la parte superior. A diferencia de fades más marcados, este estilo apuesta por una transición discreta, ideal para niños que buscan un look limpio sin verse demasiado formales. Es fácil de peinar y se adapta a casi cualquier tipo de cabello.
@geralbarber.cl Me pide un taper fade #asmr #hair #cute #fyp #chile #kids ♬ sonido original - Gerardo AYALA
Corte shag moderno
El shag vuelve renovado en su versión infantil. Este corte se distingue por capas ligeras, movimiento natural y un aire desenfadado que resulta muy cómodo para el día a día. Es una excelente opción para niños con cabello ondulado o lacio, ya que resalta la textura sin necesidad de productos ni peinados elaborados. Además, crece de manera uniforme, lo que lo hace muy práctico.
@ochebarber Mod-shaggy para mis niños de iniciacion en Madrid. Este corte es muy caracteristico por su textura y movimiento, la navaja japonesa y las capas hacen magia. Si quieres contenido educativo esta es tu cuenta. @Blesson School @Octyl . . #modcut #shaghaircut #texture #peinados ♬ sonido original - Ochebarber
Corte clásico con raya lateral
Este estilo atemporal se renueva en 2026 con un acabado más natural. Mantiene los laterales prolijos y una raya lateral suave que aporta orden sin rigidez. Es un corte ideal para el entorno escolar, ya que luce formal pero moderno, y permite variar el peinado según la ocasión.
@3ndrisbarbers No le gusta peinarse, corte clásico para el niño #cambiodelook #estilo ♬ Motivational Sport Trap Hip Hop - LCA
Crop texturizado
El crop texturizado será una de las opciones favoritas entre los cortes cortos. Presenta la parte superior ligeramente más larga con textura marcada y laterales prolijos. Es ideal para niños activos, ya que requiere poco mantenimiento y conserva su forma durante más tiempo. Funciona muy bien tanto en cabello lacio como ligeramente ondulado.