Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 8 de enero: las puertas SE ABREN para estos signos

La primera semana del año es el momento ideal para definir nuevas metas y manifestar todo aquello que deseas atraer durante los próximos meses. ¿Y qué mejor manera de comenzar este camino que descubriendo las predicciones del zodiaco, según tu signo? Por ello, te compartimos el horóscopo de Nana Calistar para este jueves, 8 de enero, de cara al cierre de la primera semana de 2026. ¿Qué tendrán los astros para ti? ¡Descúbrelo!

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 8 de enero?

No aparentes para encajar. De ser así, sólo atraerás problemas y personas falsas. Si estás en una relación, no coquetees con alguien más, que te puede meter en una gran bronca. Aguas con las traiciones. Enfócate en encontrar soluciones reales a tus problemas y no permitas que los comentarios de los demás te afecten. No dejes de soñar.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 8 de enero?

Ten cuidado con los accidentes y caídas. Es momento de dejar de complacer a los demás y empezar a valorarte a ti mismo. Se avecina un fin de semana en soledad, pero te vendrá de maravilla para aclarar tus pensamientos. Deja los celos y la aprehensión de lado. Se vienen nuevos negocios, sólo abre bien los ojos. En el amor, cuídate de una mujer de cabello castaño que viene a meter cizaña a tu relación.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 8 de enero?

Cuidado con los chismes y escándalos en el trabajo. Piensa antes de hablar. Llegó el momento de soltar todo lo que te causa conflicto, tanto en tu vida personal como familiar. Deja ir lo que te desgasta. Aprende a confiar más en ti. Si estás soltero, se avecina alguien nuevo en tu vida. Recibirás un mensaje que te pondrá de muy buen humor. Se vienen cambios importantes para ti.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 8 de enero?

No soportas las injusticias, pero recuerda que no puedes ser el salvador de nadie. En el amor, estarás decidiendo entre dos personas, piensa bien las cosas y no te metas en líos. Aguas con los chismes que sólo llegan para generar desequilibrio emocional. Hazte responsable de tus propios errores. Pronto, soltarás algo que no te dejaba avanzar y las puertas de tu camino se abrirán hacia una vida más plena y estable.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 8 de enero?

La abundancia ha estado contigo. No obstante, los errores del pasado te pueden llegar a pasar factura. Cuida tus relaciones personales y laborales, que se avecina una “sacudida” para que despiertes, pero no te preocupes, que el trago amargo pasará más pronto de lo que crees. Tendrás oportunidades de viaje que te sacarán de tu zona de confort. Piensa más en ti antes de querer resolver la vida de los demás. Suelta lo que no te suma y trata de ser más “colmilludo”. Lo que te propongas a partir de ahora, se logrará.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 8 de enero?

Este 8 de enero entras en una transformación emocional y mental. Verás la vida con otros ojos. Maduras. Se vienen cambios importantes en tu vida. En el amor, podría darse la oportunidad con alguien nuevo. Eso sí, no confundas soledad con amor. Enfócate en ti y deja de dudar. La vida te mostrará la verdad que llevas buscando desde hace algún tiempo. Confía en tu intuición. Este inicio de año servirá para priorizarte.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 8 de enero?

Se marca un embarazo en tu círculo cercano. En el amor, se viene un cansancio emocional, derivado de heridas del pasado. Recuerda que no necesitas a nadie para sentirte completo. Deja de esperar más de quien no tiene nada que ofrecerte. Se viene un paseo cerca de la ciudad que te ayudará a despejar tu mente. Estás en el momento ideal para buscar un ingreso extra y materializar proyectos. Aprende a decir “no” sin sentir culpa. Algunos amores y personas del pasado regresarán, de ti depende no hacer caso. El zodiaco tiene tres números de la suerte para ti: 5, 6 y 8.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 8 de enero?

Deja de quejarte por todo y actúa. Enfócate en lo que quieres y deseas, de lo contrario nada va a cambiar. Tienes que aprender a amarte a tí mismo, sólo así dejarás de depender de los demás. Marca límites y no caigas en chismes. Presta más atención a tu relación con el dinero, que podrías tomar una mala decisión. Aguas, no gastes por aparentar. Saca de tu vida todo lo que ya no te suma. Este día se marca un momento clave para que recuperes tu poder personal.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 8 de enero?

Se avecina un problema por caer en chismes. Cuida bien las personas con las que te rodeas y ámate más a ti mismo. Se ve una oportunidad para mejorar tus ingresos, eso sí, cuida tu economía que se vienen gastos fuertes. Recibirás noticias importantes en el ámbito laboral. Se marcan cambios importantes y la suerte está de tu lado. También tienes un viaje en puerta. Aguas con los pensamientos negativos, que podrías atraer lo que piensas.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 8 de enero?

Cree más en tu intuición, te ayudará a quitar gente falsa de tu camino. Aguas con el dinero, porque una mala decisión podría hacerte pasar por momentos complicados. Administra mejor tus gastos. Si estás soltero, se avecina un romance intenso. En lo personal, te sentirás triste al recordar personas y errores del pasado, pero de ti depende dejarte de castigar, aprender y seguir adelante. Recuerda, nadie es indispensable. Enfócate en tu vibración, que, si empiezas a ser más positivo, mejores cosas pasarán en tu vida. Se vienen nuevos amores, viajes y fluidez. Trata de bajar la guardia y confiar un poco más.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 8 de enero?

Te llegarán noticias inesperadas de una persona del pasado, pero de ti depende ignorar y seguir adelante. Se marcan cambios de humor fuertes. Presta atención a tus sueños, que te podrían estar revelando situaciones importantes. Cuida más tu alimentación que también podrías enfermarte del estómago. No dejes de lado tus sueños y metas. Trabaja para conseguirlos y no te distraigas. Se vienen nuevas oportunidades en tu vida, tómalas antes de que sea demasiado tarde. Te caerá un dinerito extra y tendrás algunos cambios laborales y personales. Este mes es de cerrar ciclos.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 8 de enero?

Suelta a quien no quiere nada serio contigo. Debes aprender a no necesitar de nada ni nadie para ser feliz. Tendrás suerte en juegos de azar, pero así como viene el dinero, se va. De ti depende si lo administras bien o no. Es momento de marcar límites y alejarte de personas que no te suman. Se marca una traición de alguien cercano. No te quedes con las ganas de nada y aprovecha las oportunidades que te da la vida. Confía más en tu intuición y úsala a tu favor. Este año se marca un crecimiento, claridad y estabilidad emocional.

¿Qué signo soy? Estos son los 12 signos del zodiaco, según tu cumpleaños

El zodiaco está conformado por 12 signos. Cada uno perteneciente a un elemento diferente: fuego, tierra, aire y agua. El signo al que pertenezcas estará ligado con el día en el que naciste. A continuación, te compartimos la lista de signos con su respectiva fecha de nacimiento, de tal modo que puedas identificar el tuyo.

