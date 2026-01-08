8 ideas de uñas nude glass, la tendencia que arrasa en 2026: estos diseños elevan cualquier outfit

Si bien el mundo de las uñas está repleto de grandes posibilidades, hay una tendencia que promete arrasar este 2026. Se trata de las ya populares uñas nude glass o bien uñas de cristal nude, en español. Pero, ¿a qué se refiere exactamente este diseño y cómo lograrlo a la perfección? A continuación te explicamos qué son, junto con algunas ideas de inspiración para tu próximo diseño.

Uñas nude glass de impacto: 8 ideas para la tendencia de manicura en 2026|Captura de Pinterest

¿Qué son las nude glass nails o uñas de cristal?

Los diseños extravagantes quedaron atrás. El 2026 es el año del minimalismo y la elegancia. Esta tendencia va encaminada a realzar el estilo a través de lo delicado y lo armonioso, y las nude glass nail son perfectas para ello. Las uñas de cristal se originaron en Corea del Sur y, tal como su nombre lo indica, su principal objetivo es aportar un acabado vítreo a través del uso de esmaltes ligeros con una capa perlada, lo que da la ilusión de unas uñas cristalinas.

|Captura de Pinterest

¿Cómo lograr las uñas de cristal PERFECTAS?

El truco para lograr unas uñas de cristal PERFECTAS está en un acabado uniforme. Se recomienda usar una base clara, en tonos nude, aunque el efecto también suele funcionar con tonalidades más oscuras si lo nude no es lo tuyo. El verdadero secreto está en poner una capa de alto brillo al final. Entre más gruesa sea esta capa, el reflejo de la luz será más intenso. Esto ayudará a reforzar el efecto brillante del cristal.

|Captura de Pinterest

Las nude glass nails ayudan a elevar cualquier outfit: esto aportan a tus manos

Lo mejor de las nude glass nails es que son ideales para cualquier ocasión. Puedes usarlas cortas o largas, con formas cuadradas o almendras, o incluso agregar un twist con un ligero ojo de gato.

Las uñas de cristal pueden usarse en cualquier época del año. En temporadas cálidas, como la primavera o verano, suelen aportar esa frescura y delicadeza a tus manos, mientras que en otoño e invierno, puedes optar por colores más fríos u oscuros que resalten con la vibra de la temporada. Recuerda que el secreto para las uñas de cristal está en la capa de brillo que pongas al final, así que déjate llevar y elige tu color favorito para la base.