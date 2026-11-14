En medio de las críticas, Paola Dalay y César Romo presumen su amor en las redes sociales

Hace poco tiempo se conoció públicamente el romance entre Paola Dalay y el futbolista César Romo. Su relación fue muy criticada, pero en el medio de tanto hate ellos se declaran su amor en las redes sociales. La influencer ha recibido palabras de apoyo, pero también en contra.

Paola Dalay, ex pareja del actor José Eduardo Derbez, publicó una foto con uno de sus looks interesantes, donde se la podía ver luciendo un abrigo de peluche en un restaurante en Santa Fe, Ciudad de México. Ante esta publicación su pareja le dejó un tierno mensaje

¿Qué mensajes se dejó la pareja en las redes?

En su publicación Paola Dalay escribió como pie de foto la palabra “Hola”, es por esto que comenzó a recibir una gran cantidad de mensajes y por supuesto uno de ellos el de César Romo que decía “Guapa”. El futbolista añadió un emoji de carita con ojos en forma de corazón.

Ante este comentario es que la joven influencer le respondió con dos emojis, uno era una cara de un monito con los ojos cubiertos mientras que otro era un corazón rojo. Además, destacó el comentario en la publicación, de modo que es el primero que aparece.

Algunos de los comentarios que recibió Dalay fueron: “Jugador de Temu”; “Qué vivan los novios”; “Se trata de dar celos, no vergüenza”; “Que tu brillo les moleste”; “Paola Nodal Panini, pena ajena”

Separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez

Paola Dalay y José Eduardo Derbez, dieron a conocer su separación mediante un video que publicaron en redes sociales el pasado 1 de noviembre. La noticia llegó luego de que durante meses se especuló que vivían una crisis amorosa.

El 2 de noviembre Dalay decidió confirmar su amorío con César Romo con quien había sido vista en algunas fotografías. Así es que la cercanía de los eventos es que le ha valido muchas críticas.