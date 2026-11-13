Muere querida influencer a los 25 años tras fuerte lucha contra el cáncer; documentó cada etapa de su enfermedad

La comunidad artística y digital está de luto tras confirmarse la muerte de Catalina Fernández Gómez, la influencer que era conocida en redes sociales como Cata Amatista. La actriz y creadora de contenido colombiana falleció el jueves 12 de noviembre de 2026, a los 25 años, luego de enfrentar durante varios años una enfermedad que cambió su vida y que decidió compartir públicamente.

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La noticia fue confirmada por su familia y su agencia de representación, mediante un comunicado colgado en redes sus familiares agradecieron las muestras de cariño y el acompañamiento que recibió Cata durante su proceso, además aprovecharon el espacio para pedir que su historia no sea solo recordada únicamente por su enfermedad, sino por todo lo que la rodeó y logró crear.

“El cáncer no fue toda su historia. Su historia fue el amor”, expresaron en el emotivo mensaje de despedida.

¿De qué murió Cata Amatista?

La influencer Catalina Fernández enfrentaba un cáncer cerebral que le fue diagnosticado en marzo de 2023. De acuerdo con información difundida la joven comenzó a experimentar dolores de cabeza y decidió someterse a estudios médicos poco después se le diagnosticó una masa de aproximadamente cuatro centímetros la cual fue identificada como meduloblastoma cerebeloso, un tipo de tumor maligno del sistema nervioso central.

Su tratamiento incluyó intervenciones quirúrgicas, quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, durante su proceso de salud se informó que la enfermedad también había avanzado hacia la columna vertebral.

A finales de 2025 y durante 2026 levantó la voz y pidió apoyo económico para continuar con un tratamiento especializado en Argentina, ya que para continuar con el tratamiento presentó algunas dificultades. Asimismo, indicó que pedía este tipo de ayuda porque mantenía el deseo de seguir viviendo y cumplir sus sueños.

“Imaginamos su alma libre, tranquila, llena de paz, de gozo y de esa luz tan suya que nunca se apagará. No queremos recordarla desde la ausencia, sino desde todo lo que nos regaló. Porque hay personas que no necesitan quedarse físicamente para permanecer eternamente”, fueron las palabras con la que la familia despide a Cata.

¿Quién era Cata Amatista?

Catalina Fernández Gómez era una actriz y creadora de contenido originaria de Cali, Colombia. Bajo el nombre de Cata Amatista consiguió consolidarse en las redes sociales gracias a la cercanía que tenía con sus seguidores, su carisma y la forma en la que documentó el proceso de su enfermedad.

A partir de su diagnóstico utilizó sus redes para hablar abiertamente del cáncer, mostrar parte de sus tratamientos y compartir reflexiones sobre la importancia de acompañar a quienes atraviesan enfermedades complejas.