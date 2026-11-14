Durante su concierto en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro se suscita un incidente entre Gabito Ballesteros y las autoridades locales derivando en la suspensión del concierto supuestamente tras interpretarse canciones que de acuerdo con los organizadores, no estaban autorizadas por su contenido. Tras lo ocurrido el cantante declaro en sus redes sociales que la policías lo habría retenido aunque no se ha confirmado la información de manera oficial.

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¿Qué pasó con Gabito Ballesteros en Querétaro?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer el evento se estaba llevado a acabo en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026, en donde supuestamente el intérprete había entregado previamente una lista de canciones que fue revisada y autorizada en donde se habría considerado la exclusión de temas que hacían apología del delito.

Durante el espectáculo, Ballesteros habría interpretado dos canciones que no estaban incluidas en el repertorio aprobado incluido el tema AMG, lo que derivo en la suspensión del concierto.

¿Gabito Ballesteros fue detenido?

Después de ocurrida la cancelación del evento se reporto que el cantante realizo una transmisión en directo en donde aseguro que elementos policiales lo mantenían retenido y cuestionó la intervención de las autoridades, declarando ademas que su camioneta fue retirada en grúa, generado diversas reacciones entre su equipo y sus fans tras lo ocurrido.

No obstante, es importante señalar que hasta la madrugada del sábado 14 de noviembre no había constancia de una detención formal en el Registro Nacional de Detenciones. Por lo que es importante esperar a que las autoridades o el cantante realicen comunicados oficiales para conocer que fue lo que realmente ocurrió durante el esperado concierto en Querétaro.