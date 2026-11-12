Muere reconocido actor de comedia mexicana a los 56 años; ANDI confirma su fallecimiento

Este jueves 12 de noviembre el mundo del espectáculo mexicnao se viste de luto tras confirmarse la muerte del actor Efraín Rosas León, mejor conocido como “El Gallo”, a los 56 años de edad. La confirmación de su deceso fue dada a conocer a través de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Asimismo, compartió un mensaje de despedida donde recordó al intérprete y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y colegas.

“La ANDI envía a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias”, se lee en el mensaje compartido.

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Ante la confirmación de esta lamentable noticia seguidores y colegas han comenzado a generar una ola de mensajes reconociendo su trayectoria y de despedida.Según reportes, detrás de sus participaciones en televisión y cine, el actor también atravesó una etapa complicada durante sus últimos años, marcada por problemas de salud y dificultades económicas.

¿De qué murió Efraín Rosas León, conocido como ‘El Gallo’?

Hasta el momento, no se han revelado oficialmente las causas exactas de la muerte de Efraín Rosas León. Tanto la Asociación Nacional de Actores (ANDA) como la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmaron su fallecimiento sin revelar los motivos o si padecía alguna enfermedad que estuviera relacionada con su partida.

Cabe recordar que el actor enfrentaba complicaciones de salud relacionadas con la diabetes, incluso, meses antes de su fallecimiento, había compartido en redes sociales que necesitaba ayuda para cubrir algunos gastos y que, debido a su condición, requería acompañamiento.

De acuerdo con reportes se vio en la necesidad de pedir apoyo económico ya que atravesaba por problemas que le dificultaban solventar las necesidades básicas.

¿Quién era Efraín Rosas León, actor conocido como ‘El Gallo’?

Efraín Rosas León fue un actor mexicano que construyó una trayectoria en la televisión y el cine, especialmente con participaciones en producciones de comedia, donde destacó por su facilidad para interpretar personajes secundarios con un toque de humor.

Rosas de León llegó a participar en películas como: “Tenemos la carne”, “Todas las pecas del mundo” y “Párvulos: Hijos del Apocalipsis”.