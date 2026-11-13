Se cumple la regla de tres: tres actores mexicanos fallecen en noviembre y enlutan al espectáculo

Durante los primeros días del mes de noviembre comenzaron a llegar tristes noticias para el entretenimiento mexicano, ya que se confirmó la muerte de tres figuras de la actuación, lo que provocó que comenzará a revivir la popular creencia de la llamada regla de tres, según la superstición está relacionada con la muerte de tres personalizadas en un periodo cercano.

Los primeros días de este mes el público despidió a María Alicia Delgado, Regina Torné y Efraín Rosas León “El Gallo” y hoy sus nombres vuelven a llamar la atención debido a la coincidencia en la cercanía de su muerte que deja de luto a la comunidad artística.

A continuación te presentamos quiénes erán las celebridades mexicanas que perdieron la vida durante la primera quincena del mes de noviembre y sus nombres se vinculan a la famosa regla de tres.

¿Qué artistas mexicanos fallecieron en la primera quincena de noviembre?

María Alicia Delgado fue la primera en partir, su muerte a los 77 años de edad fue confirmada el 4 de noviembre. La actriz y comediante fue una figura reconocida de la televisión mexicana, con una trayectoria de varias décadas y personajes que consiguieron conectar con distintas generaciones.

Aunque las causas de su deceso no fueron dadas a conocer públicamente, se recordó que la intérprete enfrentaba un diagnóstico de cáncer. Sin embargo, no se hicieron públicos detalles médicos específicos sobre su enfermedad ni se confirmó oficialmente que esta fuera la causa de su muerte.

A casi una semana del deceso de la comediante Alicia Delgado, también se reveló que la actriz Regina Torné murió a los 82 años, especialmente el 11 de noviembre. La actriz conquistó al público con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

La intérprete, originaria de Villahermosa, Tabasco, fue recordada especialmente por su papel de Prudencia Gutiérrez en la telenovela “La Loba”, donde compartió créditos con Ivonne Montero y Mauricio Islas. También alcanzó reconocimiento por interpretar a Mamá Elena en la película “Como agua para chocolate”, actuación que le valió el Premio Ariel a Mejor Actriz.

Finalmente, el tercer fallecimiento que conmocionó al espectáculo recientemente fue el del actor de comedia Efraín Rosas León mejor conocido como “El Gallo” a los 56 años de edad este 12 de noviembre.

La noticia fue compartida por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), organismos que publicaron mensajes para despedir al intérprete y expresar sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de profesión.

Durante su trayectoria, Efraín participó en producciones de televisión y cine. Entre sus trabajos cinematográficos se encuentran “Tenemos la carne”, “Todas las pecas del mundo” y “Párvulos: Hijos del Apocalipsis”.