En peligro la vida de Maribel Guardia: así fue la terrible experiencia que vivió en un yate

Los últimos años no han sido fáciles para Maribel Guardia, en especial desde el inesperado fallecimiento de Julián Figueroa , pues tuvo que aprender a vivir con esta ausencia. Y este proceso trajo consigo diferentes hazañas, como la vez que estuvo a punto de tener un destino trágico del que fue rescatada casi de milagro.

Esta experiencia que la puso de frente con la muerte ocurrió durante un viaje que hizo en los meses posteriores a la pérdida de su hijo. Así lo compartió durante su reciente aparición en "Pinky Promise", donde la actriz admitió que aunque regularmente no consume alcohol, una de las últimas veces que lo hizo puso en riesgo su vida porque un descuido la hizo caer al mar.

"Cuando murió mi hijo, como a los seis meses, fuimos a un barco que rentamos y en medio de dolor por su muerte, yo dije: 'por mi hijo me voy a tomar una copa... y luego fue otra y otra. Estaba meditando yo muy linda, pero puse mi pie arriba en pose y que salgo volando. Me caí, no sé cómo, pero cuando me vi ya estaba flotando en el mar y agarrada de una cuerda", relató.

Maribel Guardia cree que si se salvó la vez que cayó al mar, fue gracias a su hijo Julián Figueroa|Instagram. @maribelguardia

La extraña anécdota de Maribel Guardia sobre el día que casi se muere

Pese a lo fuerte de esta experiencia, Maribel Guardia reveló que no sabe qué pasó después ni cómo pudo salir del agua sin ninguna lesión. De acuerdo con los dichos de la también cantante, solo recuerda que mientras flotaba le gritaba a su hijo fallecido cuánto lo amaba, por lo que cree que Julián Figueroa intervino de alguna manera para rescatarla, pues el incidente sí pudo terminar en una tragedia.

"No sé cómo no me quebré porque salí rodando por las escaleras. No fue que me caí del barco, sino que terminé flotando en la parte de atrás. Yo creo que Julián me salvó desde arriba", concluyó, reiterando la importancia de no beber de más, en especial cuando se está en situaciones tan vulnerables.

Maribel Guardia le rindió homenaje a Julián Figueroa con este especial detalle

Desde la muerte de Julián Figueroa en abril de 2023, Maribel Guardia se ha dedicado a preservar su memoria y reiterar en todo momento lo mucho que lo extraña. Y luego de un año marcado por el distanciamiento con su nieto José Julián y tras un pleito legal con Imelda Garza , la artista quiso rendirle un homenaje a al fallecido artista con un gesto muy significativo.

Maribel Guardia le rindió homenaje a Julián Figueroa con un detalle muy especial|Instagram. @maribelguardia

Este detalle fue a propósito del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, cuando lució un espectacular vestido que llevaba plasmado el rostro de su primogénito, fruto de la relación que tuvo con Joan Sebastian a inicios de los 90.