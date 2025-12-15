Fátima Bosch llega a Tabasco como Miss Universo 2025 y desata la “Fatimanía” en su tierra natal

Un fin de semana lleno de la llamada “Fatimanía” se vivió en el estado de Tabasco al recibir a su reina Fátima Bosch, quien fue coronada el pasado 21 de noviembre de 2025 como Miss Universo en Tailandia.

Al grito de ¡sí se pudo! la tabasqueña fue recibida con homenajes, caravana y fervor popular en Villahermosa, consolidando su estatus como orgullo regional y nacional.

¿Cómo fue el recibimiento de Fátima Bosch en Tabasco?

La bienvenida comenzó en el Hotel Quinta Edén de Villahermosa, donde seguidores, familiares y autoridades locales se reunieron para celebrar el regreso de la reina de belleza. Desde ahí, una caravana de carros alegóricos y miles de personas acompañaron a Bosch por las principales avenidas de la ciudad, coreando su nombre y levantando pancartas con mensajes de orgullo y apoyo.

Durante su recorrido a Fátima Bsch se le vio muy sonriente portando un vestido rosa, strapless, la banda de Miss Univers o, un peinado recogido y la tan deseada corona, durante todo el trayecto no dejó de saludar, mandar besos, hacer las señales de agradecimiento y el símbolo de corazón.

Debido al gran recibimiento que tuvo por parte de los mexicanos, las cuentas oficiales de Miss Universo reconocieron el trabajo de Bosch y aplaudieron el amor que recibe la reina de 2025 por parte de su gente.

De calle en calle, de corazón en corazón, cientos de miles llenaron las calles de Tabasco para dar la bienvenida a nuestra Miss Universo. Lo que comenzó como un viaje de sueños regresó como una celebración de amor, unidad y gratitud. Un poderoso recordatorio de que cuando das amor, siempre encuentras el camino de regreso.

Tabasco cae rendido con la "Fatimanía"

Tras un recorrido de más de una hora que concluyó en la Fuente de los Niños Traviesos, la celebración continuó rumbo al Estadio Centenario 27 de Febrero, punto clave para el acto central del recibimiento, ahí Bosch Fernández cambió de vestido, optó por un vestido largo color azul claro.

El lugar reportó una alta asistencia y de nueva cuenta se podía ver cientos de pancartas y vestimentas que simulaban vestidos de gala, pero sobre todo destacaban las decenas de niñas que portaban una corona de plástico y con el sueño de algún día ser las próximas Miss Universo.

Dentro del estadio, ocurrió algo inédito. Más de 20.000 corazones se unieron, llenando el espacio de alegría, emoción y orgullo. Un momento donde cada voz, cada sonrisa y cada lágrima formaron parte de un recuerdo compartido que perdurará mucho más allá de este día, escribió Miss Universo

El recibimiento fue descrito por organizadores como una verdadera “Fatimanía”, con actividades culturales, homenajes y una demostración del fervor popular que despierta la nueva soberana de la belleza mundial en Tabasco.