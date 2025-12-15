Fisiculturista sufre descompensación y esto pasó

En el mundo del deporte son muchas las figuras que han representado de la mejor manera a México. Una de ellas es el fisiculturista Rodrigo Romeh quien logró convertirse en campeón mundial de fitness en siete oportunidades.

Aunque los deportistas de alto rendimiento llevan a cabo una preparación controlada y priorizando el cuidado de su salud, pueden existir situaciones que les demandan algunos cambios. Eso fue lo que le sucedió a Rodrigo Romeh quien tuvo una descompensación y reveló qué fue lo que padeció.

¿Qué le sucedió a Rodrigo Romeh?

Rodrigo Romeh, de 36 años de edad, no solo se ha desempeñado como fisiculturista sino que ahora es considerado un importante influencer en el ámbito de la preparación física. En una entrevista con TVNotas reveló que cuando compitió en su cuarta o quinta copa “sentí muchísima ansiedad” y fue entonces que tomó tres malteadas de golpe, una bolsa grande de gomitas acidas y cinco hamburguesas.

“Al llegar al hotel perdí la movilidad y me caí. Me descompensé. El doctor me pidió que vomitara para recuperarme”, sentenció Rodrigo Romeh. El deportista lanzó estas declaraciones a modo de advertencia para quienes se ejercitan y remarcó que “no hay que dar de más cuando el cuerpo no lo necesita”.

Reflexiones de Rodrigo Romeh

El fisiculturista mexicano puso el foco en un trastorno llamado vigorexia el cual “llega cuando pierdes parámetros” y precisó que “no fue mi caso”. Rodrigo Romeh precisó que lo habían invitado a subir de categoría pero “siempre tuve muy claro hasta dónde quería llegar en el culturismo y cómo quería trabajar mi físico”.

Rodrigo Romeh reveló además que el fisicoculturismo le ha dejado secuelas y una de ellas es que en la actualidad “no tengo saciedad. Puedo comer y comer sin sentirme lleno”. El influencer dejó en claro así a lo que se expone el cuerpo en este tipo de disciplinas y lo importante que es saber cuáles son los nuestros límites.

