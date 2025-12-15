Muere a los 86 años Ernesto Acher, músico y humorista reconocido

El mundo del humor y la música se encuentran de luto, puesto que se ha anunciado la muerte de Ernesto Acher a sus 86 años, siendo una celebridad importante del entretenimiento que marcó toda una era. Su fallecimiento es fuertemente lamentado por los miles de seguidores que vieron su trayectoria.

El músico y humorista reconocido murió hace 3 días, pero fue apenas una agrupación la que anunció su triste deceso. A continuación te vamos a detallar toda la información que se sabe sobre su terrible y lamentable deceso.

¿Qué le pasó a Ernesto Acher?

Oficialmente, Ernesto Archer falleció el 12 de diciembre del 2025, pero fue apenas el 14 de diciembre cuando se anunció su muerte desde la cuenta de Instagram de Les Luthiers, agrupación que se encargó de anunciar su muerte, recalcando que recordarán todo el aporte que hizo y su inmensa creatividad en el mundo del entretenimiento.

Sin embargo, hasta el momento ningún familiar o amigo ha hablado sobre la causa de muerte del músico y humorista reconocido, por lo que se desconoce la situación que pudo generar su lamentable deceso a los 86 años.

Aun así, son varios los fanáticos que han dejado su comentario de tristeza, recalcando que su fallecimiento se trata de algo lamentable para el mundo del entretenimiento, puesto que fue un artista lleno de creatividad, talento y carísimo, dejando un importante legado.

¿Qué hizo Ernesto Acher?

Como la mencionamos en un inicio, Ernesto Acher se trató de un importante personaje dentro del mundo del entretenimiento, puesto que fue un compositor, músico y humorista reconocido, logrando que su rostro y nombre fueran reconocidos en la farándula.

En el portal oficial de Les Luthiers, explica que fue un argentino que nació el 9 de octubre de 1939, quien fue integrante de Les Luthiers, siendo fundamental en la agrupación durante 15 años, quien se encargó de componer canciones, y que contaba con la experiencia de tocar múltiples instrumentos.

Además de tener un talento en la música, también tenía dotes actorales y cómicos, por lo que logró interpretar a personajes inolvidables. Por esa razón, su fallecimiento a los 86 años generó mucho dolor entre el público y sus colegas.