Estos son los 5 lugares mexicanos que son un paraíso y son ideales para pasar Navidad en la playa

Diciembre es sinónimo de vacaciones de invierno, pero también de Navidad. Si bien el clima suele ser fresco, existen sitios de México que permiten disfrutar actividades en paisajes paradisíacos de playa , arena y sol. Estos lugares se han convertido en los favoritos de muchas familias para celebrar las fiestas decembrinas.

Estas son algunas experiencias de lujo que convierten el cierre de año en un recuerdo inolvidable. Las siguientes propuestas combinan descanso, gastronomía y paisajes de ensueño. Así se puede vivir una Navidad distinta.

5 destinos de México que son un paraíso e ideales para pasar Navidad en la playa

Ya sea en pareja, en familia o con amigos, estos 5 destinos se posicionan como verdaderos paraísos para quienes buscan una Navidad distinta, lejos de la rutina y cerca de la playa, la arena, el sol y el mar.

Cancún

Aquí se destaca NIZUC Resort & Spa. Este sitio ofrece exclusividad, elegancia y descanso. Ha sido reconocido con 5 estrellas por Forbes Travel Guide 2025 y ofrece cenas gourmet, un spa de clase internacional y una hospitalidad pensada para desconectarse por completo. La Navidad aquí se vive entre lujo, tranquilidad y paisajes hermosos, además de un ambiente de calma y sofisticación.

Guerrero

Aquí destaca Las Brisas Acapulco. Esta es una opción ideal para pasar fin de año en sus icónicas casitas privadas con vistas panorámicas a la bahía. El destino ofrece actividades exclusivas para la temporada: combina privacidad, tradición y el encanto de los paisajes paradisíacos de la región. Ideal para parejas o familias que desean una Navidad especial e inolvidable.

Oaxaca

En la costa del Pacífico de Oaxaca se destaca Huatulco. Un destino imperdible rodeado de montañas cubiertas de vegetación. El sitio ofrece una vista privilegiada al mar y combina naturaleza, privacidad y el espíritu oaxaqueño. Durante las fiestas, muchos hoteles proponen experiencias gastronómicas, actividades familiares y un ambiente relajado. Ideal para familias que buscan una Navidad diferente, con sabor local y mucho descanso.

Guerrero

La costa del Océano Pacífico de México, en el estado de Guerrero, también alberga a Ixtapa. Aquí hay playas muy atractivas y un entorno rodeado de naturaleza. Algunos hoteles ofrecen un ambiente íntimo que convierte cualquier celebración en algo especial. El equilibrio entre comodidad, paisajes y tranquilidad lo vuelve perfecto para despedir el año entre sol y mar. Ideal para familias o grupos de amigos que quieren cerrar el año con experiencias emotivas únicas.

Manzanillo, Colima

Esta zona de puerto comercial y turístico del estado de Colima, también es conocida como La Perla del Pacífico. El destino es famoso por su arquitectura de inspiración morisca y sus playas privadas. Durante Navidad y fin de año, los alojamientos ofrecen cenas especiales con luces y música frente al mar. Ideal para quienes buscan una celebración con estilo y una atmósfera mágica para despedir el año.