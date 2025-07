Maribel Guardia no piensa quedarse de brazos cruzados y dijo algo sorprendente sobre su nieto

Aunque los rumores no han parado desde hace meses, Maribel Guardia fue clara: la demanda por la custodia de su nieto no se ha perdido. En medio del revuelo mediático, la actriz negó que el proceso con su exnuera, Imelda Garza, haya terminado a su favor y dejó claro que todo sigue en curso.

La también cantante presentó la demanda a inicios de 2024, cuando expresó su preocupación por el bienestar de su nieto, José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa.

Durante 38 días, el pequeño estuvo bajo resguardo con Maribel, hasta que la custodia fue devuelta a su madre el 1 de marzo. Sin embargo, lejos de cerrar el capítulo, la historia continúa en tribunales y en los medios.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre su nieto y una posible reconciliación?

Con el corazón en la mano, Maribel confesó que, aunque sigue amando profundamente a su nieto, hoy no hay espacio para una reconciliación con su exnuera. “Lo amo con toda mi alma y le pido a Dios que esté muy bien. Cuando tomé la decisión de hacer eso, sopesé que tal vez no iba a volver a verlo”, compartió, según Ventaneando.

Ante la pregunta sobre si confía en volver a ver a José Julián, fue honesta: “Algún día tal vez el niño me busque. Yo sé que me quiere, cómo no me va a querer”. Su tono, aunque firme, estuvo lleno de emoción.

No se trató de un ataque, sino de una declaración desde el dolor y el deseo de proteger lo que más le importa.

¿Está bien de salud Maribel Guardia? Esto fue lo que respondió

La preocupación por su estado físico también se hizo presente. Y es que su notoria pérdida de peso encendió las alarmas entre sus fans y colegas. Sobre esto, Maribel explicó que no está enferma, pero sí ha bajado de peso desde la muerte de su hijo en 2023.

“No tiene nada que ver con el pleito legal. Fue Julián. Desde que se fue, nada ha sido igual”, confesó. Cerró con una frase que retrata lo que vive internamente: “Aquí se rompió un plato hace mucho tiempo, yo no creo que las cosas puedan volver a ser igual”.