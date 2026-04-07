Esposa de Capi Pérez publicó hermosas fotos de su embarazo

Carlos “Capi” Pérez, está viviendo una hermosa etapa persona junto a su esposa Itzel Barro ya que están esperando a su segundo bebé. Esta noticia fue confirmada el 31 de diciembre del 2025 por medio de un video publicado en las redes sociales en el que también apareció su primer hijo, Vicente, que tiene un año de edad.

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Sin dudas, el video del conductor con su familia despertó una gran ternura entre sus seguidores y se los puede ver con gorras diciendo “Dad”, “Mom” y “Big Brother”. Desde ese momento es que la pareja ha ido compartiendo los momentos de esta hermosa etapa que están atravesando.

¿Qué imágenes compartió la esposa del “Capi”?

Itzel Barro, utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer unas fotografías en las que luce su pancita de embarazada y deja ver el proceso que está atravesando. En esta publicación develó un detalle que llamó la atención de los seguidores ya que la pareja ha tomado la decisión de esperar hasta el nacimiento para saber el sexo del bebé.

La familia se va agrandando rápidamente ya que Vicente, primer hijo de la pareja, nació en octubre de 2024, por lo que en poco tiempo han pasado de ser padres primerizos a prepararse para recibir a su segundo bebé. El “Capi” se ha tomado con mucho humor la cercanía entre los embarazos e incluso ha ido compartiendo su experiencia como padre en las redes sociales y la televisión.

En cuanto al embarazo de Itzel, no se conocen las fechas exactas sobre los meses de gestación y la fecha de nacimiento, pero sin dudas la familia está muy feliz. En sus redes sociales muestran como viven esta etapa llena de amor, expectativa y complicidad familiar.

La publicación de Itzel, está acompañada del siguiente texto:

“No sabemos nada de ti, no sabemos si serás niña o niño hasta que llegue el gran día. Lo que sí sabemos es que te amamos desde ya”.