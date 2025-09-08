Esta sería la supuesta enfermedad que padece Emiliano Aguilar, según Pepe Aguilar

La reciente polémica que ha protagonizado la familia Aguilar ha provocado que se revivan declaraciones de sus integrantes que explicarían el porqué del posicionamiento de Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar.

Pese a que durante mucho tiempo se mantuvo alejado del foco público, el hijo mayor de Pepe Aguilar regresó ha acaparado los reflectores debido a los controversiales comentarios y fotos que ha compartido en redes sociales. Las recientes diferentes surgieron hace algunas semanas, cuando él intérprete de ‘Por mujeres como tú’ dijera que su exesposa, Carmen Treviño, ‘se llevó todo’ cuando se divorciaron a finales de los 90’s.

Ante ello ,Emiliano afirmó que nunca se quedará callado cuando se trate de exigir respeto para su mamá, lo que provocó una serie de dimes y diretes entre los integrantes de la familia Aguilar.

¿Qué enfermedad padece el hijo de Pepe Aguilar?

Hace unos años, en un encuentro con la prensa, Pepe Aguilar señaló que presuntamente Emiliano Aguilar había sido diagnosticado como bipolar. En aquel entonces, el cantante afirmó que cualquier persona que padezca una enfermedad mental debe seguir con cabalidad su tratamiento.

Las diferencias entre padre e hijo no datan de hace unas semanas, incluso se dieron desde antes de que Emiliano incursionara en el rap. Esta separación ha sido tan profunda que, hasta la fecha, Pepe no conoce a su nieta Ángela, quien nació en 2022. Pese a ello, el oriundo de Tijuana, Baja California se ha dicho a favor de dejar de lado las diferencias con su progenitor.

“Mira, por más enojados que estemos, si mi papá me habla y me dice: '¿Sabes qué? Quiero conocer a mi nieta, ¿me la puedes traer?’, con mucho gusto. A lo mejor no voy yo, ¿sí me explico? Pero la llevo. No te voy a negar que la veas, ¿sí me explico? Pero que salga de él, pues”, expresó en una entrevista.

Cabe destacar que, en una reciente entrevista con Paty Chapoy, Pepe Aguilar explicó la razón por la que no ha conocido a su nieta: “No conozco a la niña porque no me habla el güey”, confesó.

