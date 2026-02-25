Así exhibieron a famoso reguetonero por engañar y maltratar a su pareja

La polémica ha invadido al reguetonero Yeyo en las redes sociales, dado que su novia Vero ha dado a conocer algunos mensajes en donde lo acusa directamente de tener comportamientos dañinos durante la relación. Esto se vio más agravado dado a que comenzaron a circular pruebas cobre una supuesta infidelidad.

Noticias Bajío del 24 de febrero 2026

De acuerdo con lo que ha trascendido pues el joven habría estado con una mujer identificada como Paula Vichis. Si bien no hay una confirmación oficial sobre esto pues las redes sociales han desatado un increíble debate que comenzaron a analizar lo ocurrido.

¿De qué lo acusa la novia a Yeyo?

Vero tomó la decisión de contar de manera pública la experiencia con el cantante, pero muchos usuarios describieron que es una “funa”. Sin embargo, ella contó que sintió durante la relación y explicó que durante mucho tiempo trató de mantener en privado lo que pasaba entre ellos.

Su versión indica que pasó por presión emocional ya que en varias situaciones se sintió minimizada y desgastada por la forma de ser del artista. También aseguró que su carácter era complicado no solo con ella, sino con otras personas de su entorno.

A esto también agregó que durante mucho tiempo lo defendió de manera pública aún cuando había críticas sobre él. De esta manera ha decidido terminar la relación para priorizar la salud mental y su bienestar personal.

Como mencionamos luego de estas declaraciones comenzaron a circular teorías de que Yeyo habría sido infiel con una joven llamada Paula Vichis durante un viaje a España. Vero no ha confirmado esto pero se volvió uno de los temas tendencia.

Yeyo salió a defenderse.|Instagram

Ante todas las acusaciones es que Yeyo salió a hablar por lo que dijo que tiene un carácter fuerte y que en ocasiones puede ser explosivo o enojón, pero negó haber ejercido violencia física contra su pareja.

Además, manifestó que esta situación lo está afectando de manera personal y profesional, debido a que su nombre y sus proyectos musicales se han visto envueltos en la controversia.

