5 plantillas de laberintos y dibujos para colorear de Super Mario Bros, para niños y niñas de todas las edades

Se acercan las vacaciones de verano, por lo que estamos en el momento perfecto de planear actividades que entretengan a los niños para los días en casa. A continuación te compartimos algunas plantillas de laberintos y dibujos para colorear de Super Mario Bros, que le van a encantar a tus hijos y sobrinos.

Estas plantillas se pueden descargar e imprimir para colorear en hojas individuales, para encuadernarse en conjunto o para formar parte de manualidades más elaboradas.

5 plantillas de laberintos y dibujos para colorear de Super Mario Bros

1. Conjuntos de 100 hojas para colorear

Comenzamos nuestro listado con una opción que ofrece conjuntos de 100 páginas para colorear con personajes y escenas de Super Mario Bros, disponibles para imprimir de manera gratuita. Puedes iluminar personajes en solitario o en conjunto, con estas imágenes de alta calidad.

2. Dibujos para colorear de Super Mario Bros, inspirados en la película

¿Tus hijos o sobrinos están obsesionados con la franquicia cinematográfica de Super Mario Bros? Este conjunto de 23 ilustraciones para colorear están directamente inspiradas en las películas y tienen bastantes detalles, por lo cual son aptas para niños de diferentes edades y les garantizan un buen rato de diversión.

3. Actividades diversas

Esta opción te permite descargar diversos sets de actividades con dibujos para colorear de Super Mario Bros. Hay rompecabezas de distintos estilos, laberintos y otros juegos de agilidad mental. Puedes juntarlos en un cuaderno o una carpeta para conservarlos y llevarlos a todos lados, de manera que tu hijo no se aburra.

4. Colorear por número

Aquí tenemos una divertida alternativa de ilustraciones con estilo de pixel, para colorear cada cuadrito según el número que se indica. Es sumamente entretenido y satisfactorio, además de tratarse de una opción muy original.

5. Laberintos de Super Mario Bros

Finalizamos el listado con una opción que incluye laberintos para ayudar a nuestros personajes favoritos, como Mario, Luigi y Yoshi, a encontrar la salida. Como extra, los laberintos también se pueden colorear al gusto de cada niño.