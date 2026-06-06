Manualidades de Paw Patrol: 5 ideas para hacer figuras de pasta francesa de Sky, Rocky, Rubble, Zuma y Marshall

Sky, Rocky, Rubble, Zuma y Marshall, los personajes de Paw Patrol, ahora pueden ser una divertida actividad creativa y familiar gracias a las manualidades de pasta francesa. Este tipo de manualidades no solo es una manera perfecta de impulsar la unidad familiar, sino también de desarrollar habilidades como la concentración, paciencia y creatividad

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5 ideas para crear figuras de pasta francesa de Paw Patrol

Paw Patrol, o también conocida como La Patrulla Canina, es una exitosa caricatura animada de la televisión infantil, la cual sigue la historia de un niño de 10 años experto en tecnología, quien lidera a un simpático equipo de cachorros con habilidades únicas, quienes en conjunto se dedican a salvaguardar a los habitantes de "Bahía Aventura" mientras resuelven todo tipo de problemas.

¿Qué materiales requieres para crear figuras de pasta francesa inspiradas en Paw Patrol?

Toma en cuenta que para crear las figuras será necesario contar con herramientas para moldear, palillos de dientes, pegamento comestible o agua y una superficie limpia para poder trabajar.

Figura de pasta francesa de Sky

Si quieres darle vida al piloto de la Patrulla Canina, comienza moldeando una esfera en color beige para la cabeza y un óvalo para el cuerpo. Agrega orejas largas en café y una pequeña nariz negra. Para el uniforme, utiliza pasta rosa. Recuerda que en esta ocasión el detalle más importante son los lentes y unos grandes y expresivos ojos.

Figura de pasta francesa de Sky|Imagen generada con IA - Canva

Figura de pasta francesa de Rocky

Comienza formando una cabeza en color gris y un cuerpo ligeramente más pequeño, continúa con un par de orejas puntiagudas y añade diversos detalles en blanco para el hocico y las patas. Puedes utilizar pasta en color verde para elaborar la gorra y el chaleco. Por último, detalla con una mochila verde la insignia de reciclaje.

Figura de pasta francesa de Rocky|Imagen creada con IA -Canva

Figura de pasta francesa de Rubble

Para dar vida al constructor del equipo, puedes comenzar moldeando una cabeza redonda en tonos café y beig, agregar un par de mejillas prominentes. Continúa con un cuerpo robusto y agrega un chaleco amarillo brillante. Añade un casco de construcción y pequeños detalles como la mochila con herramienta.

Figura de pasta francesa de Rubble|Imagen generada con IA - Canva

Figura de pasta francesa de Zuma

Moldea una cabeza redonda en color café chocolate y un cuerpo en el mismo tono; agrega un par de grandes rejas caídas a los lados y dale vida con un chaleco naranja y un casco en el mismo tono. Por último, agrega la insignia característica y detalla el uniforme con detalles en negro.

Figura de pasta francesa de Zuma|Imagen gnerada con IA - Canva

Figura de pasta francesa de Marshall

Para el cachorro bombero, crea una cabeza y cuerpo en blanco y distribuye pequeñas manchas negras alrededor de los ojos y las orejas. Continúa con un casco de bombero en color rojo y complementa con una llamativa insignia al frente.

Figura de pasta francesa de Marshall|Imagen generada con IA - Canva

Consejos finales

Toma en cuenta que, una vez conforme con las figuras, debes dejar reposar por al menos 48 horas, dependiendo del tamaño, y finaliza colocando una capa de barniz transparente para que duren por mucho tiempo.