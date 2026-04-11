Noelia despide a su papá con mensaje polémico y deja al descubierto su difícil relación

La cantante de 46 años de edad, de origen puertorriqueño, recientemente dio a conocer el fallecimiento de su padre, el comerciante uruguayo Alfredo Lorenzo, de quien se despidió con un polémico mensaje en redes sociales que revivió lo difícil que fue su relación.

Durante la noche del 10 de abril, Noelia publicó en sus redes sociales un mensaje junto a un mini video donde se ve a un padre y su hija tomados de la mano.

Aprovechando esta publicación, posteó: "Dios sabe que trataste lo mejor que pudiste, no hay ningún rencor en mi alma". Con esto, la actriz dejó en claro que, a pesar de lo complicada que fue su relación cuando su padre estaba en vida, ella siempre le agradeció y no le recriminó absolutamente nada tras su partida.

Ahora te toca tu viaje de luz y sé que tu espíritu podrá estar tranquilo de saber que deseo que tu transición a otro plano sea en paz. Sigue tu viaje a un nuevo comienzo. Gracias por haber sido parte de mi existencia en mi vida como el padre que me engendró, Alfredo Lorenzo Cubbert.

¿Quiénes son los padres de la cantante Noelia?

Noelia es hija de la artista Yolanda Monge, quien es mejor conocida como Yolandita Monge, y del fallecido comerciante Alfredo Lorenzo. La cantante, en diversas ocasiones, comentó que su padre fue una figura ausente, ya que aproximadamente a los 2 años de edad ella se separó de su madre y él se alejó.

Sin embargo, su relación no solo ha sido complicada con su padre, ya que con su madre tampoco fue de la mejor forma. Cuando ella habló de que uno de sus padrastros había abusado de ella, su madre decidió ignorar la situación, lo cual la afectó profundamente.

