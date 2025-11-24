Familia Aguilar está de luto; así se despidió Emiliano Aguilar de un ser querido

La familia Aguilar, una vez más, está de luto. El cierre del año ha sido en extremo complicado para uno de los hijos de Pepe, pues recientemente fue Emiliano Aguilar quien confirmó una dolorosa noticia que lo ha dejado con las defensas lastimadas, hecho que reflejó en el ambiente digital.

Como sabes, Emiliano Aguilar forma parte de una de las dinastías más importantes que hay en México, por lo que todo lo que ocurra alrededor de él suele ser noticia. Ahora, su nombre nuevamente se volvió tendencia luego de compartir que se encuentra de luto por la pérdida de un ser querido.

¿Emiliano Aguilar perdió a un amigo? Así lo confirmó

Aprovechando el impacto que tiene en sus redes sociales, Emiliano Aguilar compartió una serie de imágenes en las que muestra su tristeza por la muerte de un ser querido, quien podría ser uno de sus amigos más cercanos debido al cariño y el desahogo con el que se refiere a él.

“Descansa en paz, Jessy. Te quiero mucho perro, siempre estuviste ahí para mi cuando andaba valiendo. Disfruten y cuiden a sus amigos, nunca saben cuándo se van a retirar de este mundo. Mi compa ya no está y esta herida nunca va a sanar”, escribió Emiliano Aguilar, en un mensaje que ya tiene cientos de likes hasta ahora.

Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte de Jessy y el vínculo real que tenía con Emiliano y el resto de la familia Aguilar; no obstante, el cantante aseguró que esta partida penetró muy fuerte en su alma, asegurando que “pronto se volverán a ver”.

¿Cómo sigue la relación entre Emiliano y Pepe Aguilar?

Cuando parecía que este cierre del año podría ser la oportunidad perfecta para que limaran asperezas, la realidad es que la relación entre Pepe y Emiliano Aguilar sigue sin mejorar. De hecho, han sido varios los años en los que Emiliano ha buscado distanciarse de su dinastía, sobre todo, en el apartado musical.