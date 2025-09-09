Emiliano Aguilar arremete contra Ángela Aguilar y la llama mentirosa. “Nunca nos vamos a hablar”

Luego de que Pepe Aguilar asegurara en una entrevista que Emiliano Aguilar tiene dos hijas en lugar de una y no le ha dejado conocerlas, su primogénito ya le respondió con dos videos. En el primero, explicó por qué desde hace años no habla con el cantante de regional mexicano y dijo que ignoró sus mensajes cuando lo buscaba.

En un segundo video, Emiliano Aguilar cuenta por qué tampoco se habla con Ángela Aguilar, su media hermana, y por qué cree que nunca lo hará de nuevo.

Emiliano Aguilar dice que Ángela Aguilar inventó una mentira sobre él

El primer hijo de Pepe Aguilar dice que no se habla con Ángela, no se lleva bien con ella y probablemente ya no se repare su relación. Todo se debería a una acusación que supuestamente inventó la cantante y que fracturó más la relación entre Pepe y Emiliano.

Como contexto, él recordó que hace años hizo trabajos de plomería y construcción en Estados Unidos; en esa época le mandaba mensajes constantemente a su papá y él solía ignorarlos. “Un día me llegó un mensaje de mi ‘apá, ahí lo tengo en el celular. Me llega un mensaje diciéndome: ‘Emiliano, me das vergüenza’”.

En la nota de voz, Pepe Aguilar le reclamaba a Emiliano que siendo un adulto le pidiera dinero a su hermana menor. “Cuando yo escuché eso ya ni le contesté el audio, para qué le voy a alegar, a quién le va a creer”, dice el rapero.

Según Emiliano, quien asegura haber estado “en shock”, en ese entonces Ángela tenía entre 17 y 18 años, mientras él tenía entre 28 y 29.

“Mucho después me enteré de que mi hermana linda le estaba diciendo a mi papá que me mandaba dinero cada mes cuando yo nunca le he pedido ni un centavo”, continúa Emiliano en el video. “Y todo ese dinero estaba pasando cuando estaba con el que le hace las rolas a Christian Nodal”.

Emiliano podría referirse a Gussy Lau, compositor con el que Ángela tuvo una relación en 2022 y que ha colaborado con Nodal. El primogénito de Pepe Aguilar también aseguró que cuando su hermana estaba pasando por momentos difíciles, “yo fui el único que la ayudó, la única persona que estuvo ahí, hubieran visto en el camerino ella llorando sola. Para que me hicieras eso y le dijeras a mi papá que me mandabas dinero cuando era mentira”.

Emiliano Aguilar dice que tiempo después Ángela Aguilar le escribió porque quería conocer a su hija. Él estaba dispuesto a permitir el encuentro, siempre y cuando fuera privado, pero supuestamente Ángela quería que fueran a verla en concierto con Christian Nodal.