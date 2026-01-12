Mhoni Vidente hace impactante predicción para Shakira en 2026

Las predicciones de la Astrología siempre se ganan la atención de millones de personas a lo largo y ancho del mundo, pero cuando provienen de la reconocida Mhoni Vidente cobran cierta particularidad. La famosa astróloga siempre sorprende con sus visiones sobre famosos, políticos, fenómenos sociales y eventos naturales.

Ahora, las predicciones de la vidente cubana tienen como protagonista a la reconocida cantante Shakira. Tras su separación de Gerard Piqué, la colombiana parece que le dará una nueva oportunidad al amor y el 2026 será su año.

¿Shakira enamorada?

Mhoni Vidente volvió a sorprender a sus seguidores al tirar las cartas del Tarot con el fin de hacerle consultas sobre el presente y futuro sentimental de Shakira. En este punto, la astróloga reveló que la artista se enamorará en 2026 y adelantó quién sería el afortunado.

“Shakira se compromete este año, viene siendo un futbolista también. Va a ser más joven, a ella ya le gustaron los jovenazos”, remarcó la vidente cubana para sorpresa del fandom de la intérprete de “Chantaje”.

¿Qué dijo Mhoni Vidente de Gerard Piqué?

Las predicciones de Mhoni Vidente no solo se detuvieron sobre la vida amorosa de Shakira sino que también tuvieron lugar para hablar de Gerard Piqué. La astróloga solo lanzó una frase relacionada con el ex futbolista y padre de los hijos de la cantante colombiana.

“También Piqué se casa con esa”, resaltó la vidente en relación a Clara Chía, la novia Gerard Piqué sobre quien Shakira lanzó indirectas muy directas en su canción “BZRP Music Sessions #53/66”. Ahora, las expectativas de los fanáticos de ambas personalidades estarán pendientes de si este año las predicciones de Mhoni Vidente se cumplen y si esta historia ofrecerá nuevos capítulos al mundo del espectáculo.