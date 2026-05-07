Famosa cantante fue encontrada sin vida tras estar desaparecida

El mundo de la música se encuentra consternado debido a que se encontró sin vida a una famosa cantante de 39 años de edad. La mujer se encontraba desaparecida y el desenlace fue el peor.

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La cantante fallecida es Seila Álvarez y la información que se conoce hasta ahora es que fue hallada en Senda Verde que es una zona que conecta a Vigo con Redondela en España.

¿Qué le ocurrió a la cantante?

La familia de Seila Álvarez reportó la desaparición de la mujer el pasado 20 de abril. La ex participante del reality show "Hit: La canción", emitido en España, fue buscada durante varios días, pero lamentablemente fue hallada sin vida.

El hallazgo sin vida ocurrió el pasado 5 de mayo por lo que se generó mucha conmoción entre sus fanáticos. Como mencionamos al inicio, se encontró a Seila Álvarez en Senda Verde en España.

La información que trascendió fue que el cuerpo de la cantante no presentaba aparentemente, signos de violencia o indicios de que haya sido víctima de algún crimen, sin embargo las autoridades pertinentes siguen investigando. “Aparentemente no se encontraron signos de violencia ni indicios de criminalidad”, informó Europa Press. Las investigaciones siguen en curso para poder determinar con precisión que fue lo que ocurrió con la artista.

Marta Sánchez, utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje de despedida a Seila con quien había tenido una colaboración. "Hoy nos despertamos con este mazazo. Para mí, ella siempre formará parte de mi historia musical y no podré olvidarla nunca", escribió en la publicación.

Los fanáticos de la cantante también expresaron en las redes sociales el dolor que les causaba conocer esta noticia tan impactante. Hasta el momento no hay más información sobre lo ocurrido con la artista de 39 años, pero se esperan más detalles.