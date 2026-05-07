En el mercado, el comedor ya viene con sus sillas, las cuales son del mismo color y diseño, a fin de mantener un orden estético; las cuales son consideradas como tradicionales y en la mayoría de las casas se tiene. Pero hay estas 6 alternativas más modernas y en algunas más cómodas. Conoce las 4 ideas para reciclar las lámparas de pie y convertirlas en algo más aesthetic para tu hogar.

De acuerdo con un artículo del portal Elle Decoration, las sillas del comedor deben cumplir con ciertos requisitos para que sean cómodas durante la comida y la sobremesa, si es que la charla se extiende a altas horas de la noche. Aunque hay otras alternativas que, si bien no son para pasar mucho tiempo sentado, se ven aesthetics. Por qué siempre frotar un hielo en el asador antes de poner tu carne.

Las alternativas para reemplazar las sillas del comedor

1. Bancas de madera: Es una de las mejores opciones e incluso hay comedores que vienen integrados con este tipo de bancos. Le dará a tu comedor un diseño más limpio y moderno, así como ahorrará mucho espacio.

6 opciones para reemplazar las sillas del comedor por alternativas más modernas y cómodas|Pinterest

2. Bancos: Si bien los bancos son más altos que los comedores, en el mercado están a la venta modelos a la medida.

6 opciones para reemplazar las sillas del comedor por alternativas más modernas y cómodas|IA

3. Sillón: Replica el estilo de algunos restaurantes, que optan por sillones en lugar de sillas.

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4. Asientos corridos: Al estilo de cafeterías o restaurantes coreanos, ya que van empotrados a la pared, por lo que se ven bien si van en una esquina. Cabe mencionar que, si eliges esta idea, deberás hacer una remodelación en el área del comedor.

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5. Transparentes: Este tipo de sillas hechas de acrílico le darán a tu comedor un estilo moderno y sofisticado. Además, tiene la cualidad de que el área se vea con mayor espacio.

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6. Pufs: Son ideales para espacios pequeños y podrás utilizarlos tanto en el área del comedor como de la sala. Le darán a tu hogar un estilo aesthetic.