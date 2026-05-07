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3 ideas para hacer un spa en casa este Día de las Madres 2026 y consentir a mamá

A veces mamá solo quiere descansar un poco el Día de las Madres y que la consientan. Te decimos cómo convertir tu casa en un spa este 10 de mayo.

Ideas para hacer un spa en casa este Día de las Madres 2026
|Aan Amrin

Escrito por: Matías Mena

Estamos a unos días de celebrar el Día de las Madres y muchos siguen buscando ideas originales para consentir a mamá sin salir de casa. Y por suerte traemos a ti un regalo maravilloso que le podría encantar este 10 de mayo: un spa casero con detalles relajantes, mascarillas, aromas y actividades pensadas para desconectarse del estrés que genera la vida todos los días. Este regalo puedes hacerlo con mucho cariño y poco presupuesto y, lo mejor de todo, convertirá el día en una experiencia mucho más especial y personalizada que les regalará momentos inolvidables.

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3 ideas especiales para hacerle un spa en casa a mamá el Día de las Madres

Aquí te dejamos las mejores ideas para crear un spa casero de 10 para mamá:

1. Spa relajante con velas, mascarillas y aromaterapia

Esta idea es un básico, pues es lo primero que viene a la mente de cualquiera que considere dar este regalo a mamá. Para crear un ambiente tipo spa necesitas:

  • Velas aromáticas
  • Música tranquila
  • Toallas suaves
  • Mascarillas faciales
  • Aceites esenciales

Puedes preparar agua infusionada con frutas o una bebida refrescante para completar la experiencia. El objetivo es claro: buscar una experiencia para mamá donde lo único que haga ella sea relajarse.

Spa relajante con velas, mascarillas y aromaterapia
|RDNE Stock project

2. Sesión de manicure y skincare

Otra opción igual de buena es enfocarte en la manicura y el cuidado de la piel. Puedes armar una miniestación con los siguientes productos:

  • Esmaltes
  • Cremas hidratantes
  • Exfoliantes
  • Parches para ojos
  • Rodillos faciales

Al igual que en el ejemplo anterior, puedes acompañar el momento con música relajante o con actividades que les ayudarían a crear bonitas memorias juntos.

Ideas para hacer un spa en casa este Día de las Madres 2026
|cottonbro studio

3. Un baño de lujo

Este plan aplica para las personas que cuentan con una tina en casa. Puedes preparar todo para que tu mamá pueda entrar y disfrutar a solas de un baño relajante y ambientado a manera de spa. Para esto necesitas:

  • Sales de baño
  • Espuma
  • Luces cálidas
  • Una bebida favorita

Recuerda que lo más importante de todo esto es darle la oportunidad de respirar y relajarse.

Ideas para hacer un spa en casa este Día de las Madres 2026
|RDNE Stock project

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