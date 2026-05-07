3 ideas para hacer un spa en casa este Día de las Madres 2026 y consentir a mamá
A veces mamá solo quiere descansar un poco el Día de las Madres y que la consientan. Te decimos cómo convertir tu casa en un spa este 10 de mayo.
Estamos a unos días de celebrar el Día de las Madres y muchos siguen buscando ideas originales para consentir a mamá sin salir de casa. Y por suerte traemos a ti un regalo maravilloso que le podría encantar este 10 de mayo: un spa casero con detalles relajantes, mascarillas, aromas y actividades pensadas para desconectarse del estrés que genera la vida todos los días. Este regalo puedes hacerlo con mucho cariño y poco presupuesto y, lo mejor de todo, convertirá el día en una experiencia mucho más especial y personalizada que les regalará momentos inolvidables.
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3 ideas especiales para hacerle un spa en casa a mamá el Día de las Madres
Aquí te dejamos las mejores ideas para crear un spa casero de 10 para mamá:
1. Spa relajante con velas, mascarillas y aromaterapia
Esta idea es un básico, pues es lo primero que viene a la mente de cualquiera que considere dar este regalo a mamá. Para crear un ambiente tipo spa necesitas:
- Velas aromáticas
- Música tranquila
- Toallas suaves
- Mascarillas faciales
- Aceites esenciales
Puedes preparar agua infusionada con frutas o una bebida refrescante para completar la experiencia. El objetivo es claro: buscar una experiencia para mamá donde lo único que haga ella sea relajarse.
2. Sesión de manicure y skincare
Otra opción igual de buena es enfocarte en la manicura y el cuidado de la piel. Puedes armar una miniestación con los siguientes productos:
- Esmaltes
- Cremas hidratantes
- Exfoliantes
- Parches para ojos
- Rodillos faciales
Al igual que en el ejemplo anterior, puedes acompañar el momento con música relajante o con actividades que les ayudarían a crear bonitas memorias juntos.
3. Un baño de lujo
Este plan aplica para las personas que cuentan con una tina en casa. Puedes preparar todo para que tu mamá pueda entrar y disfrutar a solas de un baño relajante y ambientado a manera de spa. Para esto necesitas:
- Sales de baño
- Espuma
- Luces cálidas
- Una bebida favorita
Recuerda que lo más importante de todo esto es darle la oportunidad de respirar y relajarse.