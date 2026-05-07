Las puertas del clóset no solo sirven para que la ropa no se vea, sino que cumplen con una funcionalidad que es la de evitar que las prendas se llenen de polvo, que se decoloren por la entrada de luz natural o que tomen mal olor por la presencia de la humedad. Ahora hay nuevas alternativas, más modernas y económicas, con estas 4 ideas. Conoce las 6 opciones para reemplazar las sillas del comedor por alternativas más modernas y cómodas.

Estas opciones te saldrán más baratas al momento de cotizar un clóset con tu carpintero de confianza, ya que se reducirá el material al no contemplar la puerta. Incluso, hay una alternativa que se verá aesthetic y que muy probablemente no cumpla con los requisitos para el cuidado de la ropa. Estas son las 4 ideas para reciclar las lámparas de pie y convertirlas en algo más para tu casa.

Así puedes reemplazar las puertas de tu clóset

1. Paneles corredizos: Un estilo muy asiático y que es muy común en Japón, pero que le dará a tu cuarto un ambiente moderno, pero a la misma vez relajante.

4 ideas para sustituir puertas de clóset por opciones más modernas y económicas|Pinterest

2. Sin puerta: Una de las ideas más baratas, ya que no tiene puerta y solo puedes instalar repisas. Sin embargo, para muchos no es lo más conveniente, ya que la ropa se puede humedecer, llenar de polvo o manchar debido a la altura de la luz natural.

4 ideas para sustituir puertas de clóset por opciones más modernas y económicas|Pinterest

3. Cortinas: Puedes elegir cortinas de lino para crear un ambiente suave, elegante y más ligero que las puertas tradicionales del clóset. Con ello, evitarás que la ropa se manche o pierda el color, ya que impide la entrada de la luz natural.

4 ideas para sustituir puertas de clóset por opciones más modernas y económicas|Pinterest

4. Espejo: Si bien esta opción es un tipo de puerta, es un diseño más moderno al ser corrediza y más práctico para las personas. Puede ser una alternativa barata, ya que ahorrarás un poco de dinero en los espejos, pues vienen integrados en el clóset. Lo mejor de todo es que pasa desapercibida.