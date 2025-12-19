Hijo de Eduardo Manzano reaparece en redes con una tierna y emotiva foto de su padre

Eduardo Manzano durante muchos años fue una importante figura dentro de la comedia mexicana, un actor que se encargó de marcar a jóvenes y adultos con su clásico humor. Desde que se dio a conocer su muerte, ha dejado un importante hueco en la farándula que muchas generaciones van a recordar.

Su hijo, Lalo Manzano, desde el fallecimiento de su padre, apareció en las redes con una tierna y emotiva foto, dejando un mensaje que sigue conmoviendo a todos los usuarios. A continuación te vamos a detallar qué fue lo que subió.

¿Qué publicó el hijo de Eduardo Manzano?

Lalo Manzano, desde su cuenta de Instagram, ha dado a conocer los momentos difíciles que ha vivido desde la muerte de su padre, resaltando el dolor que ha sido para él tener que seguir su vida sin su presencia.

Recientemente, el hijo del comediante subió una tierna y emotiva foto con Eduardo Manzano donde los vemos abrazados y sonriendo. Acompañado de un texto en el que detalla que su ausencia ha sido difícil, pero que su amor le ha ayudado a salir adelante, además de resaltar que la imagen que subió no solo es eso, es un pedazo de historia que prefirió compartir.

Considerando esa última publicación, Lalo Manzano había subido contenido el 9 de diciembre, por lo que pasaron varios días en los que no estuvo al tanto de sus redes, dejando en claro la postura que ha mantenido desde el deceso de su padre.

¿Qué le pasó a Eduardo Manzano?

El reconocido actor Eduardo Manzano murió el 4 de diciembre del 2025, sorprendiendo a todo el público por su repentina muerte. Se sabe que el actor murió a sus 87 años, generando que las redes sociales se llenaran de videos y comentarios que despiden al querido actor.

En el portal de N+, explica que la causa de muerte fue por una insuficiencia respiratoria, generando su fallecimiento. Con la tierna y emotiva foto de su hijo dio a conocer los momentos difíciles que ha experimentado desde su partida.