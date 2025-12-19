Estos son los accesorios que no deben faltar en tu outfit de Navidad y Año Nuevo
Las fiestas decembrinas están a la vuelta de la esquina y, ¿aún no tienes los complementos ideales para tu outfit? Checa estos accesorios que no pueden faltar en tu look de Navidad y Año Nuevo.
¡Las fiestas decembrinas están a la vuelta de la esquina! Si hay algo que caracteriza esta temporada, además de las reuniones y los regalos, sin duda, son los outfits de impacto. Y es que, qué mejor manera de celebrar la Navidad y darle la bienvenida al Año Nuevo que con todo el glamour y estilo. Por ello, te dejamos algunas recomendaciones para elevar tu look a otro nivel.
¿Qué está de tendencia para las fiestas decembrinas de este año?
De acuerdo con medios especializados en moda, como Vogue, la tendencia para las fiestas decembrinas son las telas de terciopelo y los looks con lentejuelas. En cuanto a los colores, los que más se estarán viendo esta temporada serán el rojo y el dorado. Teniendo en cuenta esto, a continuación, te compartimos algunos accesorios que no deben faltar, para que lo tengas en cuenta.
Accesorios que no pueden faltar en tu outfit de Navidad y Año Nuevo
- Bolsos: Algo que no puede faltar, sin duda, son los bolsos. Ya sean de mano o de hombro, pues estos son el complemento perfecto para elevar tu look. Debido a las tendencias, te recomendamos algo en tonos metálicos o con pedrerías.
- Pulseras: Las pulseras son un must para elevar cualquier outfit. Te recomendamos algo en tonos metálicos, ya sea plateado o dorado, según tu preferencia. Anímate a usar brazaletes gruesos, para darle un mayor punch a tu estilo.
- Collares: Los collares también son esenciales para cualquier outfit. La recomendación siempre será elegir algo del mismo tono que tus pendientes y pulseras; pero, si te gusta experimentar ¡adelante! El chiste es que te sientas cómoda.
- Aretes: Siguiendo la línea de la joyería, unos buenos pendientes serán tu mejor aliado. Si tu outfit es un tanto discreto, te recomendamos aretes largos o de estilo “chunky”, para resaltar tu vestuario. Por el contrario, si tu outfit es más alocado, lo mejor será decantarse por unos aretes más discretos, que no choquen con lo que llevas puesto.
- Abrigos: Debido al clima, un buen abrigo nunca puede faltar. Además, es perfecto para complementar tu vestuario. Por ejemplo, si tu outfit es totalmente negro, puedes llevar un abrigo en tonos más llamativos, como rojo o vino. Sin duda, eso elevará tu look. ¡Tú ponte creativo y juega con la ropa!