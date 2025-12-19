Estos son los accesorios que no deben faltar en tu outfit de Navidad y Año Nuevo

¡Las fiestas decembrinas están a la vuelta de la esquina! Si hay algo que caracteriza esta temporada, además de las reuniones y los regalos, sin duda, son los outfits de impacto. Y es que, qué mejor manera de celebrar la Navidad y darle la bienvenida al Año Nuevo que con todo el glamour y estilo. Por ello, te dejamos algunas recomendaciones para elevar tu look a otro nivel.

¿Qué está de tendencia para las fiestas decembrinas de este año?

De acuerdo con medios especializados en moda, como Vogue, la tendencia para las fiestas decembrinas son las telas de terciopelo y los looks con lentejuelas. En cuanto a los colores, los que más se estarán viendo esta temporada serán el rojo y el dorado. Teniendo en cuenta esto, a continuación, te compartimos algunos accesorios que no deben faltar, para que lo tengas en cuenta.

El rojo, dorado, las lentejuelas y el terciopelo son tendencia esta Navidad 2025.|(ESPECIAL/CANVA)

Accesorios que no pueden faltar en tu outfit de Navidad y Año Nuevo