Christian Nodal lanza fuerte indirecta de Belinda con su decoración de Navidad

Christian Nodal no ha dejado de ser polémico en los últimos días, debido a las controversias sobre una posible infidelidad en la que se ha encontrado envuelto, generando que su nombre forme parte de los titulares en el mundo de la farándula.

Ahora parece que el chisme no acaba, puesto que se dio a conocer que el cantante mexicano le envió una fuerte indirecta a Belinda con una decoración de Navidad; el rumor ha sido alimentado por internautas. Te contamos qué fue lo que se comentó.

¿Qué le pasó a Christian Nodal con Belinda?

En una historia de Instagram subida por Christian Nodal, vemos que el cantante ante sus seguidores subió una imagen, en la que muestra cómo va su decoración de Navidad; a simple vista parecía algo normal, pero al poco tiempo los internautas vieron algo más.

Javier Ceriano, el reconocido conductor, explica que había un cactus, el cual estaba completamente decorado con luces, indicando que podría ser una fuerte indirecta a su expareja Belinda. Detallando que hacía referencia a la canción de la mexicana "Cactus".

Ante las declaraciones del periodista, ha generado toda una ola de comentarios al respecto sobre las posibles señales que envía Nodal a su antigua pareja, pero hasta el momento se ha quedado en solamente posibles hipótesis. Nodal no ha hablado al respecto para desmentir o confirmar la situación.

¿Cuánto tiempo estuvieron Belinda y Nodal juntos?

No olvidemos que Christian Nodal y Belinda se enamoraron mientras trabajaban en un importante reality de canto, lugar en el que comienza a crecer su amor. Su relación fue muy mediática, en especial al ser dos celebridades muy conocidas y queridas en el país.

En el 2021, anunciaron oficialmente que se iban a comprometer, encendiendo a toda la farándula, pero a inicios del 2022, la pareja anunció formalmente su desenlace. Rompimiento que generó todo tipo de chismes al respecto. Por lo que toda su relación no pudo durar más de dos años. Ahora con la supuesta fuerte indirecta con la decoración de Navidad que se dio a conocer, ha generado todo tipo de opiniones al respecto.