Estos son los rituales que debes realizar en la última Luna nueva de 2025

Sin dudas estamos ante uno de los mejores momentos del 2025 para manifestar nuestros deseos .

Esto es porque tendremos la oportunidad de vivir la última Luna Nueva del año y es una ocasión poderosa de sembrar las intenciones de manera clara y alineadas con tus deseos más profundos.

Además tenemos que mencionar que este evento ocurre en Sagitario que es un signo optimista y expansivo. También está asociado a la fe, la visión del futuro, la suerte y los grandes sueños.

Ten en cuenta que la Luna Nueva va a alcanzar su punto máximo en la noche de este viernes 19 de diciembre. Es por esto que es ideal para sincronizar tus propósitos del Año Nuevo, sobre todo poniendo énfasis en la energía de crecimiento y manifestación consciente.

¿Cuáles son los rituales a realizar?

Los expertos en rituales manifiestan que se deben hacer los siguientes rituales en la Luna Nueva:

Establecer las intenciones del Año Nuevo

Sagitario es expansión y suerte por lo que no debes ir por metas pequeñas sino de sueños grandes.

Para hace este ritual debes:



Busca un espacio tranquilo.

Respira profundo y relájate.

Escribe estas preguntas y respóndelas con honestidad: ¿Qué visión tengo para mi vida en los próximos seis meses?, ¿Qué metas me harían sentir crecimiento y libertad?

Este ritual necesita de reflexión.|Canva

Utiliza velas para potenciar tus deseos

Este ritual es especialmente poderoso porque combina el fuego, elemento regente de Sagitario, con la intención consciente.

Ritual paso a paso



Enciende una vela (blanca, violeta o azul son ideales)

Sostén tu intención en la mente mientras observas la llama

Visualiza tu deseo como si ya fuera real

Puedes repetir tu intención en voz alta

Tirada de tarot

Tirada de cuatro cartas



¿Qué he estado soltando en los últimos seis meses? ¿Qué oportunidad me trae esta Luna Nueva? ¿En qué área de mi vida debo actuar con más libertad y fe? ¿Cuál es mi objetivo principal para los próximos seis meses?

Anota tus respuestas y reflexiona. Muchas veces, el tarot confirma aquello que tu intuición ya sabe.

¿Por qué aprovechar la energía de la luna?

La Luna Nueva es el inicio de un nuevo comienzo pero como está en Sagitario su poder es aún mayor.

El signo de fuego impulsa la expansión, confianza y la capacidad de creer en grande.