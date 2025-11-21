Fátima Bosch gana Miss Universo 2025, pero uno de los jueces arremete contra la mexicana: ‘Falsa ganadora’

La mexicana Fátima Bosch ganó Miss Universo 2025 , convirtiéndose en la cuarta mexicana en obtener la corona del certamen de belleza más importante del mundo. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con su coronación. Uno de ellos fue el exjuez Omar Harfouch, quien la llamó “falsa ganadora”.

El músico francolibanés publicó un mensaje en su cuenta personal de Instagram, donde expresó su inconformidad con los resultados: “Miss México es una Miss Universo falsa y les diré por qué”, escribió.

Luego, en otra publicación, afirmó que había grabado una entrevista en la que anticipaba este resultado y acusó al director de Miss Universo, Raúl Rocha , de tener una relación comercial con el padre de Fátima Bosch.

(INSTAGRAM) Acusan a Fátima Bosch de ser una “falsa” Miss Universo 2025.

Días antes, Harfouch renunció como juez de Miss Universo 2025, acusando a la compañía de ignorarlos y preseleccionar a las finalistas sin su consentimiento.

¿Quién es Omar Harfouch, el juez que renunció a Miss Universo?

Omar Harfouch es un músico y empresario que este año formó parte de los ocho jurados en Miss Universo 2025. Es conocido como un extravagante hombre de negocios.

Estudió música clásica en Ucrania y está casado con Yulia Harfouch, una famosa modelo y editora de moda.

Así fue el momento en el que Fátima Bosch fue coronada como Miss Universo 2025

Fátima Bosch fue coronada como la nueva Miss Universo 2025 en el Impact Arena, en Tailandia. Después de varias pruebas y dos rondas de preguntas finales, los jueces determinaron que la mexicana merecía el reconocimiento entre las cinco finalistas de la ceremonia, entre quienes estaban las representantes de Tailandia, Filipinas, Venezuela y Costa de Marfil.

¿Quién es Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025?

Fátima Bosch Fernández es una modelo mexicana originaria de Teapa, Tabasco. Tiene 25 años y representó a México en la gala de Miss Universo 2025, donde resultó victoriosa. Estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana y complementó su formación en la Nuova Accademia di Belle Arti, en Italia, así como en el Lyndon Institute de Vermont, en Estados Unidos.

(Instagram @fatimaboschfdz) Fátima Bosch es la cuarta mexicana en convertirse en Miss Universo 2025.

Su fama se volvió internacional semanas antes del certamen, cuando protagonizó un conflicto con el director del evento en Tailandia, Nawat, quien la acusó de no compartir contenido promocional del país anfitrión y la llamó “tonta”. Ella se defendió públicamente. El video se hizo viral y recibió apoyo a nivel mundial, tanto que la participación del empresario fue posteriormente “limitada”.