Quién es Raúl Rocha, el posible responsable de que Fátima Bosch haya peleado con Nawat Itsaragrisil

La modelo mexicana Fátima Bosch sufrió una agresión verbal por parte del anfitrión de Miss Universo 2025, Nawat Itsaragrisil, quien la llamó “tonta” por no haber compartido contenido promocional de Tailandia. Este escándalo sacó a la luz varias dudas, especialmente sobre la identidad de Raúl Rocha, presidente del certamen.

El empresario, originario de Monterrey, Nuevo León, estudió Administración de Empresas y, según Líderes México, es director de varias compañías, incluyendo el certamen de belleza más importante del mundo.

En ese sentido, ha trascendido que Rocha podría ser el responsable del conflicto entre Fátima Bosch y Nawat, pues momentos antes del inicio del evento discutieron sobre sus diferencias en torno a la gestión del concurso.

Y es que el tailandés había publicado un contenido en el que pedía a los seguidores de Miss Universo votar por las modelos más hermosas, una actividad que está prohibida en el certamen, según explicó Rocha en un comunicado.

“Bajo ninguna circunstancia permitiremos que su imagen, presencia e identidad se utilicen de manera que disminuyan su valor o los valores de la organización”, puntualizó.

¿Qué le dijeron a la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo?

Durante una ceremonia previa a Miss Universo 2025, Nawat —quien es director en Tailandia— llamó la atención de Fátima Bosch preguntándole si seguiría o no las indicaciones.

Fátima Bosch: UNA REINA



Dio cátedra de dignidad.



Celebro que no se haya quedado callada.



Celebro que no haya permitido faltas de respeto.



Celebro a todas las mujeres que se levantaron con ella. pic.twitter.com/m5ngDzIr0E — Luis González (@luis_gj) November 4, 2025

Luego pidió a los guardias de seguridad que retiraran a la participante mexicana.

Momentos más tarde, Bosch habló con la prensa sobre lo ocurrido y calificó el acto de “irrespetuoso”. Después agregó: “Me llamó tonta, porque tiene problemas con la organización y creo que no es justo”.

¿Cómo reaccionó Raúl Rocha a la agresión contra Fátima Bosch en Miss Universo?

Raúl Rocha también se pronunció para lamentar los hechos ocurridos en Tailandia durante Miss Universo. En un mensaje grabado, condenó la agresión y subrayó que la ceremonia vela por el respeto y los valores de las participantes.

“Él, como anfitrión, tiene la obligación de servirles, atenderles y apoyarlas (...) Quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio hacia Nawat por la agresión que cometió en público”, comentó.

¿Qué pasará ahora en Miss Universo?

El anfitrión en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, tendrá una participación “limitada o nula” en la edición 74 de Miss Universo 2025, según confirmó Rocha en el mismo comunicado. Asimismo, el evento de colocación de bandas fue pospuesto para evitar cualquier interacción con el tailandés.

Mientras tanto, un grupo directivo viajará de inmediato a Tailandia para tomar el control del evento.

¿Quién es Fátima Bosch?

Fátima Bosch Fernández es modelo y reina de belleza, actual Miss México 2025. Es originaria de Teapa, Tabasco. La joven de 25 años estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, y también se formó en la Nuova Accademia di Belle Arti, en Milán, Italia.