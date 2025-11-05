Qué pasó realmente con Fátima Bosch: las 3 claves para entender el conflicto, con video y detalles

El escándalo en Miss Universo 2025 ha generado dudas sobre lo que realmente ocurrió entre la modelo mexicana Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, director del certamen en Tailandia. Por eso, aquí te presentamos las 3 claves para entender el conflicto y, sobre todo, qué pasará ahora.



1. Qué se dijeron Fátima Bosch y Nawat

Fátima Bosch , reina de belleza mexicana originaria de Tabasco, denunció que fue discriminada por parte del director del certamen en Tailandia, sede del evento este año. La modelo de 25 años fue humillada por Nawat cuando este le pidió que se levantara y, frente a las demás concursantes, la cuestionó por no haber compartido contenido promocional del país anfitrión.

En redes sociales se volvió viral el video del momento exacto en el que ambos discuten.

Bosch, en defensa propia, se levantó de su asiento y pidió respeto al anfitrión, asegurando que todo era un malentendido y que “no era su culpa que él y su organización tuvieran problemas”.



2. ¿Por qué se pelearon exactamente Fátima Bosch y Nawat?

El origen de la pelea entre Fátima Bosch y Nawat se remonta a una publicación promocional que el tailandés compartió en redes sociales para impulsar el evento, en la que pedía a los fans votar por las 10 mejores modelos de este año.

(Instagram @nawat.tv) Esta sería la publicación que detonó el escándalo en Miss Universo 2025.

Sin embargo, Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo (OMU), calificó el acto como inapropiado y aclaró que dicha encuesta no estaba autorizada. En un comunicado, subrayó: “Bajo ninguna circunstancia permitiremos que su imagen, presencia e identidad se utilicen de manera que disminuyan su valor o los valores de la organización”.

Al salir del evento, Fátima habló con la prensa y reafirmó lo ocurrido: “Me llamó tonta, porque tiene problemas con la organización y creo que no es justo”.



3. Qué pasará ahora en Miss Universo 2025 tras el escándalo

Raúl Rocha ya tomó cartas en el asunto y confirmó, mediante un comunicado en video, que el anfitrión en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, tendrá una participación “limitada o nula” en la edición 74 de Miss Universo.

Aclaró que el evento no se cancelará, pero que la colocación de bandas, previa a la final, fue pospuesta para evitar cualquier interacción con el tailandés. En su lugar, se designó a un grupo directivo capacitado que viajará de inmediato a Tailandia para tomar el control del certamen.

La final de Miss Universo 2025 se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre.