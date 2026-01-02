Ferk, de Venga La Alegría, reacciona en VIDEO tras el temblor HOY viernes 2 de enero de 2026: “Lo peor que he vivido”

El segundo día del año llegó con una gran sorpresa: Un sismo con magnitud de 6.5 grados, el cuál tuvo epicentro en San Marcos, Guerrero. Este hecho ocurrió a las 7:58 de la mañana, hora en la que algunos estaban dormidos, de vacaciones, en la calle o trabajando. Estas fueron las reacciones de algunas figuras públicas.

¿Cómo reaccionaron los famosos al temblor del 2 de enero de 2026 en México?

La actriz y conductora María Fernanda Quiroz, mejor conocida como “Ferk” compartió en redes sociales su experiencia en el temblor. “Lo peor que he vivido, se los juro” dijo. La conductora de Venga La Alegría mencionó que cuando el sismo ocurrió la cama en donde se encontraba no dejaba de temblar, que ella se ubicaba en el noveno piso y que se cayeron algunos pedazos de la pared. Para ella fue una experiencia muy desagradable ya que se encontraba de vacaciones con su hijo en la playa.

¿Qué medidas tomar en caso de temblores?

Es importante saber que en caso de sismos se deben tener en consideración diversas medidas de seguridad y precaución para evitar accidentes. Te compartimos las más importantes.

Durante el temblor debes buscar las zonas de seguridad, usualmente están marcadas en color verde, evita estar cerca de ventanas u objetos que se puedan caer. Si te encuentras en un piso en el que debas bajar escaleras, no corras ni empujes. Recuerda que hacerlo puede provocar un accidente. Por otro lado, si te encuentras en la calle, no estés cerca de postes, árboles o cables de electricidad.

Después del sismo es importante que te reintegres solo si Protección Civil lo autoriza, mantente informado y escucha las noticias, utiliza el celular para llamadas que sean solo de emergencia ya que durante esos momentos las líneas se saturan. Por otro lado, es esencial que evites abrir llaves de gas y no enciendas fuego para evitar explosiones. Recuerda que mantener la calma es fundamental para no generar caos y transmitirlo a las demás personas.